Netflix | le novità di febbraio 2019

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Come andremo a passioni e binge watching targatoquesto mese? A guardare l'elenco delle, molto bene. Con la possibilità di aggiungere già qualche titolo ai preferiti del. E molto 'per colpa' del geniale George R. R. Martin, questa volta in chiave sci-fi piuttosto che tra i draghi e i duelli di quel Game of Thrones che tanto manca a tutti e non si profila all'orizzonte prima dell'estate. Parecchio per altre due serie tra fantasy e fantascienza (Russian Doll, con una morte da rivivere ed evitare come un videogame all'infinito, e The Umbrella Academy, tratta dall'omonima graphic novel e già fortissima di un nutrito stuolo di fan sulla fiducia). Il finale con il botto, però, è tutto italiano, con il ritorno di Suburra, la serie, con nuovi personaggi e quelli già noti al loro massimo. Il cinema è l'altro grande protagonista del mese. Del resto, siamo vicini vicinissimi ...