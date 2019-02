Milan | ancora scintille Gattuso-Salvini dopo il pari con la Roma

Roma-Milan - Piatek-gol : ancora il polacco - ma che azione di Paquetà [VIDEO] : Roma-Milan, Piatek ancora in gol, il centravanti polacco sta dimostrando tutto il proprio valore dall’arrivo in rossonero dal Genoa Roma-Milan, ha segnato ancora lui, il nuovo arrivato rossonero Piatek. Il centravanti arrivato da Genoa non intende fermarsi e dopo la doppietta in Coppa Italia al Napoli ha messo a segno la rete del vantaggio contro i giallorossi. Ottimo anche l’assist dell’altro neo acquisto rossonero, il ...

Roma-Milan - Di Francesco : 'La Roma è malata - ma non siamo ancora morti' : LIVE 13:04 2 feb Su cosa potrebbe portare ad un suo eventuale esonero Alla fine sono i risultati e le prestazioni che determinano le cose. Voi potete dire e scrivere quello che volete, ma le ...

Watford - Deulofeu strizza ancora l’occhio al Milan? : Al centro della trattativa tra Milan e Watford, Gerard Deulofeu si è detto onorato del forte interessa dei rossoneri.A volte ritornano. Gerard Deulofeu avrebbe, volentieri, indossato nuovamente la casacca del Milan. Leonardo, pur provando a rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, ci ha provato in tutti i modi a convincere Pozzo a lasciar partire lo spagnolo. Il due di picche, però, è stato inevitabile viste le richieste del club ...

Milan - svolta Carrasco ma ancora non basta : ROMA - Sarà un ultimo giorno di sole occasioni. Il mercato del Milan si concentrerà in queste battute conclusive sull'esterno d'attacco, l'ultimo vero tassello mancante dopo gli acquisti di Lucas ...

Milan-Napoli - ancora cori contro i napoletani : Milan-Napoli, si sta giocando una gara scoppiettante valido per la Coppa Italia, partita incredibile per l’attaccante Piatek, il rossonero subito autore di una doppietta e punteggio sul 2-0. Ma durante il match altro brutto episodio, a tre giorni dalla gara di campionato altri cori contro i napoletani, prima ‘Noi non siamo napoletani’, poi quello sui cani che scappano per la puzza e il colera, in giornata il Milan è stato ...

Milan-Napoli : ancora cori contro i tifosi partenopei a San Siro : A tre giorni di distanza dalla sfida di campionato si gioca ancora Milan-Napoli per la coppa Italia, e a San Siro risuonano nuovamente cori contro i napoletani, scanditi dalla Curva Sud rossonera. Prima 'Noi non siamo napoletani', poi quello sui cani che scappano per la puzza e il colera, lo stesso coro urlato sabato sera dagli ultrà del Milan e definito "insultante di matrice territoriale" dal giudice sportivo che oggi ha punito il club ...

Smog Milano : polveri sottili ancora oltre i limiti : polveri sottili oltre i limiti a Milano e hinterland: ieri molte centraline Arpa a Milano hanno registrato valori di Pm10 superiori ai limiti di 50 microgrammi per metro cubo di aria analizzata. Il dato peggiore a Milano-Marche, 65 microgrammi di Pm10 ogni metro cubo d’aria. A Milano-Senato e Milano-Verziere le centraline hanno rilevato 55 microgrammi per metro cubo. Milano-Pascal ha segnato 49 microgrammi di Pm10 per metro cubo, e ...

Borse giù su tensioni negoziato Usa-Cina. A Milano ancora Tim ko : La Banca centrale ha anche deciso di mantenere i tassi di interesse invariati, attualmente in territorio negativo, e di confermare il piano di stimolo all'economia per i prossimi tre anni. Secondo le ...

Ibrahimovic dimentica il Milan : 'Restare a Los Angeles è sempre stato la mia priorità. Devo ancora vincere qui' : Non avevo giocato più di dieci minuti per un anno e ho mostrato al mondo cos'era. Ho dimostrato però che sono qui, che sono vivo e questo era importante per me'.

Ancora alla Juventus la Supercoppa italiana - 1-0 sul Milan : Va alla Juventus la Supercoppa italiana: sul terreno di gioco di Gedda i bianconeri hanno superato il Milan per 1 a 0 grazie alla rete realizzata nei primi minuti della ripresa dal 'solito' Cristiano Ronaldo, con un colpo di testa nell'area piccola su lancio di Pjanic. Un gol pero' forse viziato dal fuorigioco di CR7, ma l'arbitro Banti e il suo collaboratore di linea non hanno avuto esitazioni, ne' si e' fatto ricorso al Var nonostante le ...

È ancora incerta la sede di Milan-Napoli di Coppa Italia : incerta anche la data È incerta la sede. Ed è incerta anche la data. Si sa ancora poco del quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Napoli. Dovrebbe giocarsi a Milano il 30 gennaio. Ma poiché nello stesso giorno dovrebbe giocarsi anche Inter-Lazio, il regolamento dispone che resta in casa la squadra che si è meglio piazzata nel campionato scorso. E quindi l’Inter. Ma lo stesso regolamento chiarisce che la scelta avviene quando si gioca ...