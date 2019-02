La guida al Reddito di cittadinanza

blogo

(Di lunedì 4 febbraio 2019)Come anticipato nelle ultime ore, il Ministero del Lavoro ha lanciato il sito ufficiale deldiin occasione della presentazione in pompa magna con Luigi Di Maio all'Auditorium Enel di Roma. La conferenza ha subito qualche ritardo - dalle 15 è stata fatta slittare alle 15.15 e poi alle 15.25 - ma il sito è stato attivato e tutti i dettagli sulle modalità per richiedere la misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle sono ormai noti.Il sito ufficiale deldiè per ora soltanto una vetrina: i cittadini che pensano di aver diritto alla misura non possono ancora inviare le richieste, ma possono trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno, così da farsi trovare pronti quando verrà dato il via libera alle domande, il 6 marzo 2019, salvo slittamenti.A chi è destinato ildiIl richiedente deve essere cittadino ...