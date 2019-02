Foibe | Fornaro | attacchi e minacce di tagli all' Anpi inaccettabili e pretestuosi

articolo1mdp

: RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: la Giornata del Ricordo non può essere l’occasione per propagandare negazionismi sulle foibe o per mi… - lilasart : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: la Giornata del Ricordo non può essere l’occasione per propagandare negazionismi sulle foibe o per mi… - Fornaro62 : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: la Giornata del Ricordo non può essere l’occasione per propagandare negazionismi sulle foibe o per mi… - siwel44it : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: la Giornata del Ricordo non può essere l’occasione per propagandare negazionismi sulle foibe o per mi… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) ...per una riflessione storica seria e approfondita sulla tragedia dellee sul dramma dei profughi italiani dell'esodo giuliano-dalmati e non essere usata per alimentare la polemica politica. Il ...