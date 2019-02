Courmayeur | trovati morti 3 sciatori dispersi

Incidenti in Montagna - valanga a Courmayeur : trovati 3 corpi : Durante le operazioni di ricerca di 4 sciatori dispersi da ieri sopra Courmayeur (due britannici e due francesi) sono stati ritrovati i corpi senza vita di 3 freerider. I corpi erano sepolti sotto una valanga in Val Veny, nella zona del canale degli Spagnoli. In corso le ricerche del 4° disperso: sul posto Soccorso alpino valdostano e Soccorso alpino della guardia di finanza, con unita’ cinofile ed elicottero della Protezione ...