Courmayeur | trovati morti 3 dei 4 sciatori dispersi

Sono stati trovati i corpi di tre sciatori dispersi da ieri a Courmayeur - in Valle d’Aosta : si cerca ancora una persona : Lunedì mattina Sono stati trovati i corpi di tre dei quattro sciatori freerider che risultavano dispersi da domenica a Courmayeur, in Valle d’Aosta: i corpi Sono stati individuati nel Canale degli Spagnoli, in Val Veny. Stanno continuando invece le ricerche del quarto

