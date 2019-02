Svezia, donna nera allontanata da treno

: Pillon (Lega): ‘La donna compra spermatozoi, l’uomo affitta l’utero: la famiglia non c’è più. E in Svezia si suicid… - fattoquotidiano : Pillon (Lega): ‘La donna compra spermatozoi, l’uomo affitta l’utero: la famiglia non c’è più. E in Svezia si suicid… - AlessiaMorani : #Pillon #Lega è un fondamentalista italiano che vuole togliere alle donne ogni diritto di scelta. La #Lega dice di… - Corriere : Svezia, non ha il biglietto del metrò: la polizia scaraventa una donna incinta Video -

Una, in evidente stato di gavidanza, è stata fatta scendere con forza da unda due guardie della della metropolitana di Stoccolma. La scena è stata registrata in diversi video che sono diventati virali. Le immagini,con lastrattonata e sua figlia piccola in lacrime, hanno scatenato un'indignazione gele che ha portato la polizia svedese ad aprire due indagini. L'ipotesi di reato nei confronti della guardie è "cattiva condotta" e "aggressione" per lasi ipotizza "resistenza violenta".(Di domenica 3 febbraio 2019)