Santanchè ai bambini in tv | ‘I soldi sono l’unico strumento di libertà | chi paga comanda’

Blastingnews

: “Solo chi ha i soldi è libero” “ grande insegnamento ai bambini della Santanche’ #allalavagna #Rai3 - vladiluxuria : “Solo chi ha i soldi è libero” “ grande insegnamento ai bambini della Santanche’ #allalavagna #Rai3 - giornalettismo : 'Il denaro è l'unico strumento di libertà. Chi paga comanda'. Così Daniela #Santanche agli studenti di #AllaLavagna… - GionPetruz : RT @yenisey74: 'Essere colti è l'unico modo di essere liberi' (José Marti) Questo mi insegnavano sin da quando ero bambina. Adesso invece… -

(Di domenica 3 febbraio 2019) Ospite del programma Alla lavagna in onda su Rai 3, la parlamentare di Fratelli d’Italia, l’ex forzista Daniela, ha raccontato di sé, spiegando aidella nota trasmissione anche qualigli ideali e i valori fondanti a cui si è sempre ispirata sia nel suo mestiere di imprenditrice, che in quello di parlamentare della Repubblica italiana.Come per Vladimir Luxuria che fu accusata dall’opinione pubblica di aver impartito aiuna "lezione gender", anche per laa suscitare le polemiche e le reazioni negative, sarebbero state le sue opinioni personali sull’importanza del denaro nella vita di tutti i giorni....