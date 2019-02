Meteorite sui cieli di Cuba

retemeteoamatori

(Di domenica 3 febbraio 2019) Unha interessato inel Nord Ovest die il Sud della Florida venerdì 1 febbraio 2019. Durante il suo transito in atmosfera il bolide è esploso producendo un forte boom sonico causando qualche danno, (vetri rotti) in particolare aAlcuni detriti della meteora sono arrivati sin al suolo come testimoniano numerose fotografie apparse sui Social e provenienti per la maggiore dalla località di Vinales.Il Boom sonico filmato da un testimone che stava riprendendo la scia lasciata dalSi stima che la quantità di roccia che ha raggiunto il suolo terrestre è di circa il 3% dell’asteroide originale. Il diametro, secondo rilevazioni a infrasuoni era di circa 2m e l’energia rilasciata è stata pari ad un’esplosione di 400 tonnellate di TNT.: Fragmentos del meteorito caído en las inmediaciones del Valle de Viñales ...