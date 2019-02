f1grandprix.motorionline

: RT @f1grandprixit: #F1 Ferrari, Coronel: “Vettel non sarà in grado di superare le difficoltà dello scorso anno” - - BonzoMassimo : RT @f1grandprixit: #F1 Ferrari, Coronel: “Vettel non sarà in grado di superare le difficoltà dello scorso anno” - - marcm1969 : RT @f1grandprixit: #F1 Ferrari, Coronel: “Vettel non sarà in grado di superare le difficoltà dello scorso anno” - - bestraider : RT @f1grandprixit: #F1 Ferrari, Coronel: “Vettel non sarà in grado di superare le difficoltà dello scorso anno” - -

(Di domenica 3 febbraio 2019) L'inglese della Mercedes si è laureato dunque campione del mondo per la quinta volta in carriera, staccando proprionella classifica all time degli iridati e andando così ad eguagliare un mito ...