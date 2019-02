Carmagnola | a 8 anni trovato in strada dai vigili | La mamma non mi vuole più

tgcom24.mediaset

: A 8 anni abbandonato solo in strada a Carmagnola (Torino): 'Mamma non mi vuole più' - HuffPostItalia : A 8 anni abbandonato solo in strada a Carmagnola (Torino): 'Mamma non mi vuole più' - Corriere : Carmagnola, bimbo di 8 anni abbandonato per strada - fringuello : RT @AndFranchini: A 8 anni abbandonato solo in strada a Carmagnola (Torino): 'Mamma non mi vuole più' -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) La donna, identificata e rintracciata dalle autorità, vive in un campo Rom insieme al suo nuovo compagno e conferma la versione del piccolo: "In roulotte non c'è spazio per lui"