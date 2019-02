Napoli | Ancelotti conferma l’addio di Hamsik | “trattativa in corso | Marek ha il desiderio

Napoli - Ancelotti : "Ci siamo ritrovati. Per Hamsik c'è una trattativa in corso" : Il Napoli riparte alla grande, dopo il doppio stop con il Milan tra campionato e Coppa Italia. Contro la Sampdoria gli azzurri costruiscono il successo con primo tempo da applausi, impreziosito dall'...

Napoli - Hamsik al Guangzhou : Ancelotti conferma - “credo che il calciatore voglia andare in Cina - siamo pronti ad accontentarlo” : Marek Hamsik è vicinissimo a lasciare il Napoli dopo 12 anni in maglia azzurra. Nel post partita di Napoli-Sampdoria, dopo avergli concesso una standing ovation nel finale, il tecnico Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport ha confermato la trattativa tra Hamsik e i cinesi del Guangzhou: “la trattativa c’è – ha detto Ancelotti – e credo che se si sia aperta, c’è l’intenzione del calciatore di andare lì ...

Insigne si sblocca : il Napoli di Ancelotti travolge i doriani : Il Napoli c’è. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, gli uomini di Ancelotti tornano alla vittoria nell’anticipo della 22esima giornata di

Quagliarella vede Napoli e… si ferma! Niente record e Sampdoria ko : Ancelotti ritrova Insigne e il sorriso : Il Napoli risponde alle critiche delle ultime settimane con 3 gol rifilati ad una buona Sampdoria: Niente record per Quagliarella che resta a secco, torna in rete Insigne Un pareggio e una sconfitta con il Milan in due strani incroci ravvicinati fra campionato e Coppa Italia, con la conseguente eliminazione da quest’ultima, erano bastati a far scricchiolare qualcosa nell’ambiente Napoli. Senza contare i problemi ambientali legati al caso ...

Ancelotti concede una seconda chance e il suo Napoli non lo tradisce : Partita vinta negli spogliatoi Napoli-Sampdoria (finita 3-o) viene vinta negli spogliatoi. Quando Carlo Ancelotti decide di dare fiducia agli uomini che più avevano fatto discutere a Milano nella serataccia di Coppa Italia. Il tecnico – neononno – li ha rimessi al loro posto. Maksimovic al fianco di Koulibaly, sia pure contro un avversario temibile come Quagliarella. Allan in mediana, al fianco del ritrovato – sotto tutti i ...

Napoli-Sampdoria 2-0 p.t. Insigne segna dopo tre mesi e abbraccia Ancelotti : Prima rete di Milik Due gol in due minuti, nel cuore del primo tempo: al 24esimo e al 25esimo. Il Napoli risolve la partita con la Sampdoria in novanta secondi. Reti di Milik e di Insigne che torna al gol dopo un digiuno di quasi tre mesi. Non segnava dal 6 novembre, da quel rigore calciato contro il Psg di Buffon. La partita è ovviamente in questi novanta secondi. A Milano, parole di Ancelotti, due episodi avevano segnato il match. Oggi al ...

Napoli-Samp - Ancelotti conferma Allan - Insigne - Maksimovic. C’è Hamsik : In porta Meret Carlo Ancelotti concede una seconda chance ai calciatori che hanno deluso contro il Milan in Coppa Italia. E contro la Sampdoria in campionato, schiera dal primo minuto Maksikovic, Allan e Insigne. Ritorno in campo per Hamsik. Davanti, Milik. In porta Meret. Questa la formazione: Napoli (4-4-2): Meret, Hysaj, Maksimovic, Albiol, Mario Rui; Callejon, Hamsik, Allan, Zielinski, Milik, Insigne A disposizione: Ospina, Karnezis, ...

Già in estate servivano scelte coraggiose - il Napoli di Ancelotti non può più rimandarle : Il Napoli non ha varcato il Rubicone In una fredda notte di gennaio del 49 a.C., Giulio Cesare, proconsole in Gallia, prese la decisione che lo consacrò ai grandi della storia dell’umanità; varcò, in armi, il Rubicone, confine geografico dell’Italia romana, dichiarando guerra al senato e a Pompeo, suo vecchio sodale, divenuto oppositore durante la campagna di Gallia. In una fredda notte di gennaio del 2019, il Napoli di Carlo ...

Giampaolo : «Solo Ancelotti poteva cambiare il Napoli senza traumi» : Domani Napoli-Samp Vigilia di Napoli-Sampdoria, in programma domani alle 18 al San Paolo. La Gazzetta intervista Giampaolo l’allenatore dei blucerchiati. «Il Napoli di Sarri era un conti­nuo dipingere opere d’arte, ma Ancelotti era il miglior pittore che il Napoli potesse prendere. Sarei presuntuoso se dicessi: “Avrei cambiato, non avrei cambiato”. Lui ha cambiato e la sua grandezza e` stata portare la squadra a giocare in un altro modo ...

Napoli - Ancelotti nonno : ecco i gemelli di Davide : Una bella notizia in casa Napoli. Carlo Ancelotti è diventato nonno di due splendidi gemelli partoriti da Ana Galocha, la compagna spagnola del figlio Davide. Si chiamano Lucas e Leon e la mamma ha ...

Napoli - Carlo Ancelotti diventa nonno : Carlo Ancelotti è diventato nonno. Ana Galocha , compagna di origini spagnole del figlio e collaboratore del tecnico del Napoli Davide , ha partorito mettendo al mondo due bellissimi gemelli. Lucas e Leonardo Ancelotti, questi i nomi dei neonati, sono stati accolti anche da un tweet di benvenuto del Napoli: "Tanti auguri Davide per la nascita di Lucas e ...

Stasera Radio Napolista sul Napoli di Ancelotti : Alle 20.30 Torna Radio Napolista. Appuntamento alle 20.30 a Radio Shamal (www.Radioshamal.it) con Mario Colella, Giuseppe Parente, Massimiliano Gallo. Regia di Giulio Romolo. Si parlerà ovviamente del Napoli di Ancelotti dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Di un gruppo che probabilmente ha dato tutto quel che poteva dare e della necessità di guardare al futuro. L'articolo Stasera Radio Napolista sul Napoli di Ancelotti sembra essere il ...

Napoli - il primo flop di Ancelotti. Resta solo l'Europa League : Napoli - Il contraccolpo è stato forte e allo stesso tempo doloroso, perché il Napoli teneva molto all'obiettivo della Coppa Italia, come hanno ammesso del resto tutti i giocatori dopo la deludente ...

Napoli - flop Ancelotti : il bilancio è amaro : Dopo la sconfitta contro il Milan, in casa Napoli è già tempo di bilanci. E il quadro della situazione è amarissimo. Già, perché gli azzurri al momento si trovano lontani dalla Juve , -11,, fuori ...