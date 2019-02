Insigne ritrova il gol e il Napoli ritrova la vittoria

ilnapolista

(Di sabato 2 febbraio 2019) La squadra di Ancelotti continua il suo record di imbattibilità al San Paolo dove ha guadagnato 14 vittorie e 3 pareggi in 17 gare. Complice anche il tifo del pubblico napoletano gli azzurri si sono aggiudicati lo scontro con la Sampdoria confermando un rendimento spettacolare che non ha rivali in Italia e in Europa è condiviso a livello europeo, soltanto con il Liverpool e il Borussia Monchengladbach.Sono 30 le partite giocate in questa stagione per ilcon 19 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. I gol segnati sono 51 in tutte le competizioni, 25 quelli subiti. In campionato, 16 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 22 turni.E’ la giornata del ritorno di, l’attaccante del, a secco di gol in campionato dal 2 novembre contro l’Empoli, nonostante i suoi 34 tiri in Serie A, torna a segno contro i blucerchiati. Lorenzo ha segnato otto gol in 19 presenze ...