Barbara D' Urso | lo spot del nuovo programma è tutto da ridere | Live - Non è la D' Urso

Barbara D'Urso reagisce alle offese di John Vitale : 'Anche io lo avrei cacciato via' : Barbara D'Urso offesa da uno dei concorrenti dell'attuale edizione dell'Isola dei famosi, il quale qualche tempo fa su Facebook aveva postato dei messaggi denigratori e offensivi nei confronti della conduttrice di Canale 5. Messaggi che sono stati portati alla luce da Selvaggia Lucarelli e che sono stati mostrati anche nel corso della seconda puntata dell'Isola dei famosi, in onda giovedì sera in prime time, dove abbiamo visto che la padrona di ...

Isola 14 - Barbara D'Urso : 'John andava espulso' - Kaspar contro Brosio per la nomination : Nuovo spazio dedicato alle notizie su L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che tornerà domenica 3 febbraio su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Barbara D'Urso e Kaspar Capparoni. Nello specifico la conduttrice napoletana ha voluto replicare alle offese di John Vitale sui social network mentre l'attore cinquantaquattrenne non ha nascosto il risentimento nei confronti di Paolo Brosio che l'aveva spedito in ...

Barbara d'Urso replica a John Vitale/ Anche la Panicucci difende Carmelita : "Per oggi accantono ma…" : Barbara d'Urso replica agli insulti di John Vitale dopo l'Isola dei Famosi. 'Ho evitato di parlare di questa storia, ora devo', le parole a Pomeriggio 5

Isola - Barbara d’Urso insultata da John : il commento in diretta e il grazie ad Alessia Marcuzzi : La conduttrice ha detto la sua sulla vicenda degli insulti a lei rivolti dal concorrente del reality durante la diretta di...

Isola dei Famosi 2019 - caso John Vitale : Barbara d'Urso ringrazia Alessia Marcuzzi (e rimanda l'argomento a Domenica Live) : Sono bastate poche parole, anzi, è bastata un'introduzione. Una prima risposta di Barbara d'Urso al caso John Vitale snocciolato nella seconda puntata in prime time dell'Isola dei Famosi, reo di aver insultato la conduttrice via social, è arrivata oggi a Pomeriggio Cinque.Sono le 18:40 quando, dopo il talk in cui si è parlato di quanto accaduto nel secondo appuntamento andato in onda ieri sera, la Lady Cologno prende la parola: sguardo ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso : la brutale risposta dopo gli insulti di John Vitale : Barbara D'Urso è intervenuta su John Vitale. Ieri sera a L’Isola dei Famosi hanno affrontato il caso delle offese dello spogliarellista rivolte a Carmelita. Oggi lei a Pomeriggio 5 ha commentato la vicenda, con classe. “Per giorni ho evitato di parlarne. Ho evitato di parlare di questa situazione di

Barbara d’Urso ringrazia Alessia Marcuzzi e rivela un’anticipazione : Barbara d’Urso esprime gratitudine ad Alessia Marcuzzi e svela: “Ne parleremo…” E’ da poco finita una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E in questa occasione Barbara d’Urso, dopo le tante polemiche inerenti ai post offensivi scritti da John Vitale su facebook nei suoi confronti, ha finalmente voluto dire la sua, asserendo: “Non ho toccato oggi l’argomento perchè ne parleremo a Domenica ...

Barbara d’Urso parla degli insulti di John Vitale : “Grazie Alessia Marcuzzi” : Barbara d’Urso ringrazia Alessia Marcuzzi a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha finalmente rotto il silenzio su John Vitale, il naufrago dell’Isola dei Famosi che un anno fa l’ha insultata pesantemente su Facebook. insulti che sono venuti a galla ora che il ragazzo è diventato a tutti gli effetti un personaggio televisivo. Per giorni la conduttrice […] L'articolo Barbara d’Urso parla degli insulti di John Vitale: ...

Cristiano Malgioglio contro John Vitale : "Barbara D'Urso? Macchina da guerra" : Il caso John Vitale, sollevato nel corso della seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2019, in queste ore, sta avendo ripercussioni anche sui social. Cristiano Malgioglio, grande amico di Barbara D'Urso (ed opinionista dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip') ha condannato severamente le frasi scritte dal forzuto napoletano sui propri social. Ecco il messaggio postato dal noto paroliere su Instagram: Non ho visto #isola poiché mi ...

Malgioglio contro John Vitale - difende Barbara D’Urso : “Frasi terribili” : Malgioglio prende le difese di Barbara D’Urso con un messaggio dopo la seconda puntata dell’Isola dei Famosi Cristiano Malgioglio, dopo la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, ci tiene a prendere le difese di Barbara D’Urso. Il noto cantante italiano anmette di non aver seguito la diretta, ma di essere venuto a conoscenza di quanto accaduto […] L'articolo Malgioglio contro John Vitale, difende Barbara ...

Isola dei Famosi : Barbara D’Urso “bullizzata”. Lo sfogo di Signoretti : Riccardo Signoretti critica L’Isola dei Famosi: Barbara D’Urso “bullizzata?” La permanenza di John Vitale all’Isola potrebbe essere compromessa. Dal suo passato sono emersi alcun post sui social dove si leggono insulti sessisti e offese pesanti a Barbara D’Urso. I messaggi in questione sono stati mandati in onda nella puntata del 31 gennaio dell’Isola dei Famosi e questo gesto ha fatto storcere il naso a ...