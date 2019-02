Alex Meret unico come il Capri Scala Fenicia

ilnapolista

Alex Meret, Lorenzo Insigne e Roberto Inglese convocati da Mancini per lo stage di febbraio.

(Di sabato 2 febbraio 2019) Un predestinato E’ belloil sole di: alto, slanciato, nu’ fustacchione con la faccia d’angelo, e dice che sa parare… Uno del Nord che ha subito fatto breccia nei cuori del nostro popolo del Sud! Anche se, diciamocelo però, vi era una ciorta nera da scrollarsi di dosso.è infatti un predestinato: dopo l’esordio a Udine con i professionisti, il 2 dicembre del 2015, a soli 18 anni, nella partita di Coppa Italia vinta 3-1 contro l’Atalanta, l’anno successivo viene ceduto in prestito alla SPAL, neopromossa in Serie B dove esordisce alla prima giornata e viene schierato per 30 partite risultando tra i protagonisti del campionato vinto proprio dalla squadra di Ferrara promossa in Serie A dopo 50 anni.Manco il tempo di gioire però che nell’ottobre 2017 si opera per curare un’instabilità della parete inguinale. Tornato in squadra fa il suo esordio ...