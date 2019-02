Unruly Heroes: Recensione e Gameplay Trailer

gamerbrain

: Unruly Heroes ?? Ronzio di insetti Gameplay ITA: - GamingSpaccio : Unruly Heroes ?? Ronzio di insetti Gameplay ITA: - GamingSpaccio : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - CavaliereNero17 : RT @NintendoItalia: Onimusha: Warlords, @unruly_heroes, When Ski Lifts Go Wrong e altri hanno dato il via al 2019 dell'#eShop di #NintendoS… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Quest’oggi vi porteremo in oriente con ladi, che abbiamo avuto modo di provare su Xbox One, il quale riprende lo stile grafico e tecnico proposti con la nuova generazione di giochi su Rayman.narra la storia del re scimmia Sun Wukong e dei suoi 3 compagni di avventura, alla ricerca dei frammenti di una pergamena magica in grado di bandire un pericoloso demone. 27 i livelli a scorrimento multi direzionale, con uno stile grafico 2D pittoresco.Il gioco ci permette di impersonare 4 eroi simultaneamente grazie alla co-operativa, con la possibilità di alternarli in giocatore singolo, passando da uno all’altro con la pressione di un apposito tasto.Ogni personaggio è dotato di abilità ed equipaggiamenti unici, da utilizzare a proprio vantaggio per superare i tanti ostacoli, enigmi e ...