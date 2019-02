Trump è il frutto di un golpe delle multinazionali Un documentario rilegge

huffingtonpost

(Di venerdì 1 febbraio 2019) "Un colpo di stato al rallentatore": con questa teoria il filosofo John Saul descrive il processo con cui le grandi aziende americane avrebbero, dagli anni 70 in poi, confiscato la democrazia e i beni pubblici, in nome della liberalizzazione del mercato., lungi dall'essere il simbolo di una nuova era, rappresenterebbe così il compimento finale di un lungo processo, che ha portato le élites ad accumulare potere e sacrificare un'intera fascia della popolazione che, in particolare nelle regioni operaie, è diventata ormai invisibile.Si intitolae il colpo di statoed è unsu come l'America è arrivata a The Donald. Disponibile su Arte in Italianodal 2 febbraio,e il colpo di stato è visibile in anteprima su HuffPost per 24 ore.