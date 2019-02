Temporali sulle regioni centrali - venti forti al Centro-Sud : Roma, 1 feb., askanews, - Pioggia e Temporali sulle regioni centrali e venti di burrasca al Centro-Sud , allerta arancione della Protezione civile in sette regioni : Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, ...

Allerta meteo - Temporali e raffiche di vento sulle aree costiere : Salerno. Nuova Allerta meteo in Campania. La Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità idrogeologica di colore giallo a partire dalle ore 8 di domani e fino alla mezzanotte del medesimo ...

Gelo e neve in Puglia : Temporali nevosi sulle coste - attenzione : La Puglia è senza dubbio tra le regioni più colpite dal maltempo in queste ultime ore : l'irruzione artica giunta ieri ha provocato non solo un calo diffuso delle temperature, ma anche nevicate a...