SPARCO sponsor di Automotoracing

F1 - nuovo sponsor per l’Alfa-Sauber : ufficializzata la partnership con SPARCO : La multinazionale italiana sarà official partner della scuderia di Hinwil, vestendo Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi Si amplia il novero degli sponsor dell’Alfa-Sauber, la scuderia svizzera infatti ha ufficializzato la partnership commerciale con Sparco. La multinazionale italiana, che si occupa di equipaggiamento sportivo a livello mondiale, fornirà le cinture di sicurezza per le monoposto e l’abbigliamento tecnico per ...