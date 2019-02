Lecce - quanta paura : Manuel Scavone perde i sensi. Le immagini : Terribile l'impatto aereo tra il giocatore del Lecce e Beretta dell'Ascoli, dopo nemmeno un minuto dell'anticipo della 22esima giornata di Serie B: Scavone resta a terra privo di sensi e ...

Lecce-Ascoli - paura per il salentino Scavone : perde i sensi dopo uno scontro con Beretta. Gara sospesa : Lecce-Ascoli, anticipo della 22esima giornata di Serie B. Calcio d’inizio, lancio lungo, scontro aereo tra il marchigiano Giacomo Beretta e il salentino Manuel Scavone, che dopo il violento impatto cade rovinosamente e terra e perde conoscenza. Tutto in neanche trenta secondi. Allo stadio Via del Mare sono attimi di paura: il giocatore di casa è a terra svenuto, i compagni si sbracciano, i soccorsi arrivano subito, ma l’autoambulanza ...

Scavone perde i sensi - rinviata Lecce-Ascoli : La partita di serie B tra Lecce e Ascoli è stata rinviata per l'incidente occorso a Manuel Scavone . Il centrocampista salentino dopo appena 30 secondi dall'inizio della sfida e' caduto pesantemente a ...

Lecce-Ascoli : Scavone perde i sensi dopo una caduta - portato via in ambulanza : LECCE - Attimi di paura al Via del Mare nel corso dell'anticipo di Serie B tra Lecce e Ascoli . dopo appena 30 secondi di gioco, terribile infortunio per Manuel Scavone, centrocampista dei salentini. ...

Lecce-Ascoli : Scavone perde sensi - partita sospesa : Paura allo stadio di Via del Mare, a Lecce, dove si sta disputando l'anticipo della 22/a giornata del campionato di calcio di Serie B. Il centrocampista della squadra pugliese Manuel Scavone, dopo uno ...

Lecce-Ascoli : Scavone perde sensi - partita sospesa : Paura allo stadio di Via del Mare, a Lecce, dove si sta disputando l'anticipo della 22/a giornata del campionato di calcio di Serie B. Il centrocampista della squadra pugliese Manuel Scavone, dopo uno ...

Lecce-Ascoli abbandonata - shock Scavone : perde i sensi - ambulanza in campo : Lecce-Ascoli interrotta – shock durante l’anticipo valido per il campionato di Serie B, attimi di terrore per il calciatore Scavone. Dopo un contrasto aereo, il calciatore è caduto malamente, sbattendo in maniera violenta sul terreno di gioco, ha poi perso i sensi. Necessario l’intervento dell’ambulanza, il calciatore è stato trasportato via in ambulanza. Clima surreale in campo con i tifosi preoccupati per le ...

Serie B - Lecce-Ascoli. Scavone perde i sensi - portato via in ambulanza - partita sospesa : LECCE - Lecce-Ascoli, anticipo della 22ma giornata di Serie B, si chiude in anticipo con un grande spavento. Dopo appena 30 secondi, infatti, Manuel Scavone si scontra con Beretta. Cade a terra, perde ...

Serie B : Scavone perde i sensi - gara sospesa Lecce-Ascoli : Attimi di paura al Via del Mare. Lecce- Ascoli, anticipo della 22ª giornata, è appena iniziata quando dopo 30 secondi il centrocampista giallorosso Manuel Scavone subisce un brutto colpo in seguito ad ...