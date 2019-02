Patti Lateranensi 11 febbraio 1929 | articoli e firmatari Cosa cambiò

termometropolitico

(Di venerdì 1 febbraio 2019)11Il giorno 11avviene la stipula fra l’Italia e la Santa Sede i. Le trattative cominciarono ben tre anni prima, nel 1926.sono sottoscritti da due plenipotenziari, per parte di S. Santità Pio XI il Sig. Cardinale Pietro Gasparri e per parte di S. Maestà il Sig. Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo.Gli accordi raggiunti nelvengono inseriti nella Costituzione italiana del 1947.I rapporti tra Stato e Chiesa prima deiIl rapporto tra Stato e Chiesa era precedentemente disciplinato, unilateralmente, dalla c.d. “legge delle Guarentigie” approvata dal Parlamento italiano il 3 maggio 1871, dopo la presa di Roma. La legge delle Guarentigie non venne mai riconosciuta dai Pontefici, da ...