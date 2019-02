Neve anche in Valtellina e Valchiavenna

Meteo - allerta Neve in Liguria : la situazione/ Ultime notizie - primi fiocchi anche a Milano : Meteo, allerta neve in Liguria: la situazione/ Ultime notizie, primi fiocchi anche a Milano ma senza creare particolari disagi alla popolazione

Nuova perturbazione in arrivo : nel nord Italia prevista Neve anche in pianura : Dopo le recenti nevicate che hanno colpito gran parte dell'Italia, è in arrivo nelle prossime ore una Nuova perturbazione che porterà di nuovo grandi fiocchi in quasi tutte le regioni della nostra penisola. Il freddo sembra non voler concedere tregua e, in questi giorni di pioggia, il sole sembra essere un ricordo lontano. La situazione nelle prossime ore Una forte onda depressionaria sta arrivando velocemente in Italia e porterà una potente ...

Maltempo e Neve anche a Viterbo : oggi scuole chiuse : A Viterbo ha nevicato intensamente nelle scorse ore: imbiancato il capoluogo della Tuscia. Il sindaco Giovanni Maria Arena ha disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido compresi, dopo “le precipitazioni a carattere nevoso che si sono verificate nella serata odierna sul territorio comunale di Viterbo, con apporto di neve al suolo. Rilevata la contingibilita’ della situazione e ravvisata ...

Bufera di Neve - caos in Toscana : traffico in tilt sulla Siena-Grosseto - nevica anche sull’A1. Fiocchi a Firenze [FOTO LIVE] : 1/54 ...

Maltempo - Neve a Bologna e in Emilia : nella notte prevista anche in Romagna : Arriva la neve anche a Bologna, dove i fiocchi bianchi stanno venendo giù da un paio d’ore, ma a causa della pioggia che ha preceduto la debole nevicata, la città non risulta ancora imbiancata. Dalla mezzanotte – spiega il centro meteo regionale – la precipitazione – che ha interessato dalla mattinata anche il Piacentino, il Parmense e il Reggiano con alcuni centimetri caduti – si sposterà dalla mezzanotte sul ...

Allerta Meteo Piemonte : da domani Neve - prevista anche a Torino : Una decina di centimetri di neve a Torino, 20 cm o più sulla collina e nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Le ultime previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) confermano l’arrivo in Piemonte di una perturbazione dalla notte di giovedì. Le nevicate, a partire dalle Alpi, si estenderanno al settore orientale della regione, diventando poi diffuse su tutto il Piemonte. “Nel pomeriggio di venerdì la ...

Allerta meteo al Nord e in Sardegna : da oggi Neve anche a bassa quota : Tra le zone più colpite Lombardia, Emilia-Romagna, entroterra ligure e Toscana. Allerta gialla per un possibile distacco di valanghe sull'Appennino emiliano centrale. E un più deciso peggioramento è atteso già nella serata di giovedì: venerdì forti nevicate al Nord e piogge al Centro.Continua a leggere

GIORNI DELLA MERLA - ALLERTA Neve IN LIGURIA/ Maltempo in Nord Italia : nevischio anche al s : ALLERTA NEVE in LIGURIA e al Centro-Nord: i GIORNI DELLA MERLA e le previsioni meteo. Genova e Milano imbiancate a partire da domani

Meteo : Lombardia - domani Neve anche in pianura - weekend con l'ombrello : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Nei prossimi giorni due perturbazioni attraverseranno la Lombardia: la prima, debole, nella giornata di mercoledì, la seconda, ben più attiva, tra giovedì sera e la giornata di venerdì. Il tempo risulterà pertanto generalmente perturbato con molte nubi e precipitazioni

Perturbazione in arrivo sulla penisola - piogge e Neve anche in pianura : Roma - In settimana altri fronti perturbati raggiungeranno il Nord Italia, responsabili di precipitazioni nevose anche a quote basse. Quello più intenso transiterà tra giovedì e venerdì, quando in montagna sono attesi accumuli importanti di neve fresca ma anche sulla Val Padana occidentale i fiocchi cadranno localmente generosi. MERCOLEDI'. La prima Perturbazione della serie giungerà dalle prime ore di ...

Meteo - il gelo invade l'Italia nei giorni della merla : Neve anche in pianura : I tre giorni della merla portano il gelo sull'Italia. Vesuvio imbiancato dalla cima fino alle quote più basse: ecco come si presenta, questa mattina, il vulcano più famoso al mondo a chi lo guarda da ...

Meteo : i giorni della Merla con pioggia e Neve anche in pianura : SITUAZIONE . Dopo un lungo periodo caratterizzato dalle incursioni fredde ed instabili di matrice artica, la direzione di provenienza delle perturbazioni sta cambiando e tenderà ad assumere una ...

Meteo - i "giorni della Merla" portano (tanta) Neve : le città che si imbiancheranno : Fine gennaio "coi fiocchi". Farà molto freddo e arriverà la neve in pianura sull'Italia Centro-Settentrionale, tra mercoledì...