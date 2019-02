Mancini | ' Io all' Inter? Oggi penso solo all' Atalanta | vedremo in futuro'

Italia - Gianluca Vialli affianca Roberto Mancini come capo delegazione? : Gianluca Vialli potrebbe fare il capo delegazione della Nazionale riformando la storica coppia con Roberto Mancini, attuale ct dell' Italia. Ieri l' ex attaccante di Samp e Juve, che nei mesi scorsi ha rivelato di essere stato in cura per guarire da un tumore, è stato ricevuto in via Allegri dal pre

Calcio : Gianluca Vialli potrebbe diventare capo delegazione della Nazionale Italiana. Il ritorno della storica coppia con Mancini? : Una vecchia coppia tanto apprezzata sul rettangolo di gioco potrebbe tornare a ricostituirsi. E’ il caso di Gianluca Vialli e Roberto Mancini, i “Gemelli del gol” ai tempi dello scudetto della Sampdoria, che in vesti diverse potrebbero riprendere a lavorare insieme. Vialli, infatti, potrebbe diventare il nuovo capo delegazione della Nazionale italiana di Calcio. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha avuto un colloquio ...

Fabio Quagliarella - il record : come Batistuta. Non servirebbe all'Italia di Mancini? : Nessuno meglio di Fabio Quagliarella in Serie A. Il bomber campano della Samp nella vittoria 4-0 contro l' Udinese, ha trovato il gol (seconda doppietta di fila) per l' undicesima partita consecutiva eguagliando il record stabilito nel novembre del 1994 da Gabriel Omar Batistuta con la maglia della

Atalanta-Roma - con Mancini e Kolarov le difese vanno all'attacco : Parola alla difese. Sì perché nessuno in serie A e in Europa, nei 5 tornei più importanti, segna quanto Roma e Atalanta con i reparti arretrati. Dodici gol a testa, con i giallorossi che si fanno ...

Calciomercato - Mancini alla Roma? L’agente fa il punto sulla trattativa : Calciomercato, il centrale dell’Atalanta Mancini è alle prese con la trattativa serrata con la Roma che lo vorrebbe in giallorosso Stefano Castelnovo, agente del difensore dell’Atalanta Mancini, ha parlato del futuro del proprio assistito. Il centrale atalantino è stato accostato con insistenza alla Roma nelle ultime ore, sopratutto a seguito dell’infortunio di Juan Jesus. L’agente del calciatore, parlando a ...

Calciomercato Roma - l'agente di Mancini : «Con i giallorossi i contatti vanno avanti già da un po'» : Roma - Stefano Castelnovo , agente di Gianluca Mancini , è intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo per parlare delle voci che riguardano il giovane difensore nerazzurro, già a quota cinque reti ...

Roma - mani su Mancini. Defrel si avvicina all'Atalanta : La Roma mette le mani su Gianluca Mancini . Come scrive il Corriere dello Sport , i giallorossi hanno bloccato il difensore dell' Atalanta per 25 milioni di euro. Nei discorsi con i bergamaschi è finito anche il nome di Defrel , sempre più vicino a lasciare la Sampdoria.

Dai migranti alla Nazionale del futuro - a tutto Mancini : “Zaniolo e Barella il futuro. Salvini? Non è una schifezza anche…” : Il commissario tecnico della Nazionale ha parlato di vari argomenti, soffermandosi anche sulla situazione politica italiana Non solo calcio, anche il tema migranti e quello relativo al razzismo. Roberto Mancini ha analizzato vari temi nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui problemi che attanagliano la sua Nazionale e su quelli che molto più importanti riguardanti l’Italia ...

Italia - il Ct Mancini : 'Barella ricorda Tardelli. Vedo Zaniolo alla Pogba. Vorrei innovare come Sacchi' : "Vialli è una roccia, con Luca non parliamo mai della malattia" Nell'intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport , Mancini affronta poi anche alcuni argomenti extracalcistici: "Sono ...

Mancini : "Barella come Tardelli - Zaniolo alla Pogba. A Vialli non ho mai detto..." : Lo sport aiuta ad aprire porte, a favorire trasformazioni, come successe in Cina con l'Olimpiade. Anche perché pure in Arabia, come in tutto il Medio Oriente, il calcio è molto amato" Non è una "...

Atalanta - Mancini : il bomber delle retrovie che fa gola alle big : ... oltre a una videointervista, con premiazione, a uno dei 4 migliori crack del mese, scelto dai giornalisti della Gazzetta dello Sport . Il giornale cartaceo, invece, sempre una volta al mese, ...

Mancini show : annuncia la convocazione di Quagliarella ed apre ad un clamoroso futuro alla Juventus : L’obiettivo di Roberto Mancini è quello di rilanciare l’Italia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia, adesso ha tutte le carte in regola per tornare vincente. L’impatto del nuovo Ct è stato molto importante, l’ex Inter dà importanti indicazioni anche per il futuro: “sono contento, penso di aver costruito un bel gruppo, una Nazionale speciale e divertente. Sulle tracce di quella delle notti ...