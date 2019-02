La ' gaffe' di John Bolton e l' ingenuità ipocritamente falsa di media e giornali

Blastingnews

(Di venerdì 1 febbraio 2019) 5000 soldati in Colombia. Questo l'appunto che sfugge ae, inavvertitamente, viene mostrato alle telecamere di tutto il mondo. Che gli Stati Uniti abbiano interessi economici e politici in Venezuela non è una novità, e questa nota va soltanto a confermarlo, ma ciò che colpisce ancora e sempre è la profonda(vera o in malafede che sia) dei, che parlano di "e svista".'5000 soldati' die l'interesse degli Stati Uniti per il Venezuela Il governo statunitense è decisamente interessato agli eventi che si stanno verificando in Venezuela. Non è certo una novità. Del resto, non possiamo dimenticare la storia degli ultimi cinquant'anni, la stessa che ha visto gli USA espandere la propria influenza sul Sudamerica in tutti i modi possibili, legittimi e non (qualcuno ricorda il Cile di Pinochet?). Dunque non sarebbe certo sorprendente se alla fine Trump, o chi ...