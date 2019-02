Cina | condannato a morte tassista che stuprò e uccise una passeggera

L’avvocato e attivista per i diritti umani Wang Quanzhang è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere in Cina : Il 42enne avvocato e attivista per i diritti umani cinese Wang Quanzhang è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per “sovversione”, a causa del suo lavoro come difensore di oppositori del governo o vittime di abusi da

Un canadese detenuto in Cina dal 2014 è stato condannato a morte : Robert Lloyd Schellenberg, un cittadino canadese arrestato in Cina nel 2014, è stato condannato a morte in una sentenza di appello. Schellenber fu arrestato perché accusato di aver provato a portare nel paese oltre 200 chilogrammi di metanfetamine; nel 2018, prima

Cina : l'ex boss del costruttore di portaerei Csic potrebbe essere condannato a morte per spionaggio : Il presidente cinese, Xi Jinping, ha commentato ieri lo stato del processo di riforma e apertura dell'economia nazionale, riconoscendone... Il presidente cinese ha dichiarato che la Cina "si sta ...