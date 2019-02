Ciclocross | Mondiali 2019 | i favoriti Toon Aerts e Wout van Aert sfidano Mathieu van der

Ciclocross - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Alice Maria Arzuffi la punta - chance nelle categorie giovanili : Ormai ci siamo. Terminata lo scorso fine settimana la Coppa del Mondo 2018-2019, manca davvero pochissimo all’inizio dei Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross. A Bogense, in Danimarca, tra sabato 2 e domenica 3 febbraio, i migliori interpreti della disciplina si daranno battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L’Italia non sale sul podio dall’edizione di Hoogerheide 2014, con l’argento di Eva Lechner ...

Ciclocross - Mondiali 2019 : quattordici azzurri convocati in Danimarca. Alice Maria Arzuffi e Jakob Dorigoni a caccia della medaglia : Si svolgeranno questo fine settimana a Bogense, in Danimarca, i Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross. Tra sabato 2 e domenica 3 febbraio si assegneranno ben cinque titoli, con diversi azzurri pronti a giocarsi le proprie possibilità per centrare una prestigiosa medaglia. Nella giornata di oggi sono state comunicate le convocazioni ufficiali del Commissario Tecnico Fausto Scotti. Saranno quattordici gli atleti italiani a prendere il via nella ...

Mondiali Ciclocross – Gli azzurri convocati per la rassegna in programma in Danimarca : In palio cinque titoli iridati: sabato 2 febbraio Uomini Juniores, Uomini U23 e Donne Elite; domenica 3 febbraio Donne U23 e Uomini Elite La Nazionale di Fausto Scotti si ritroverà il 31 a Milano Malpensa per volare in Danimarca per i Campionati del Mondo di ciclocross che si svolgeranno a Bogense. Saranno cinque i titoli Mondiali in palio con il seguente programma: Sabato 2 febbraio ore 11,00: Juniores ore 13,00: Unde23 ore 15,00: ...

Ciclocross - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Si svolgeranno questo fine settimana a Bogense, in Danimarca, i Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross. Il livello generale della competizione sarà elevatissimo, con i migliori interpreti della disciplina pronti a darsi battaglia e lo spettacolo che non mancherà di certo. Lo scorso anno a Valkenburg (Olanda) le dominatrici assolute sono state Belgio (tre ori e un argento) e Gran Bretagna (due ori), mentre la Nazionale azzurra non è riuscita a ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Hoogerheide 2019 : squadra azzurra in cerca di conferme ad una settimana dai Mondiali - Jakob Dorigoni e Alice Arzuffi le punte : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross è pronta a vivere il suo epilogo. Dopo la tappa francese di Pont-Chateau, il massimo circuito internazionale si sposta a Hoogerheide, piccolo centro olandese nella regione del Brabante Settentrionale molto vicino al confine con il Belgio, per il nono e ultimo appuntamento del calendario. La Nazionale italiana sarà presente con tredici atleti e cercherà di trovare le migliori sensazioni possibili ad una ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Pont-Chateau 2019 : terzo podio stagionale per Jakob Dorigoni - Alice Arzuffi e Gioele Bertolini in crescita per i Mondiali : Si è disputata interamente nella giornata di ieri l’ottava e penultima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross. Sul tracciato francese di Pont-Chateau sono arrivati diversi risultati positivi per la Nazionale azzurra, che può guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti. Nella settimana a venire il massimo circuito internazionale chiuderà i battenti con la tappa di Hoogerheide (Olanda), mentre dal 2 al 3 febbraio andranno in ...

Ciclocross : Alice Maria Arzuffi - una crescita costante verso il top. L’azzurra può sognare la medaglia ai Mondiali : Un’italiana è al top del Ciclocross internazionale. Se per qualche stagione la sola Eva Lechner era riuscita a portare risultati importanti nella disciplina per quanto riguarda il Bel Paese, ora non ci si stupisce più per quanto riguarda le prestazioni di Alice Maria Arzuffi. L’atleta nativa di Giussano, appena 24enne, ha trovato nelle ultime due stagioni una crescita repentina che l’ha portata praticamente tra le prime cinque ...