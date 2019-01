Prato | calci e bacchettate sulle mani | arrestate 3 maestre

Prato - bacchettate e calci per spaventare i bimbi del doposcuola : arrestate due maestre : Due maestre sono state arrestate dalla polizia a Prato con le accuse di maltrattamenti e percosse nei confronti di bambini tra i tre e i sei anni che frequentano un doposcuola cinese in città. L'inchiesta ha utilizzato telecamere nascoste: le due donne avrebbero anche dato bacchettate sulle mani dei bambini.Continua a leggere

La confessione choc di Tony : "Calci - pugni e schiaffi perché aveva rotto la sponda del letto appena comPrato" : "Ho perso la testa quando mi sono accorto che i bambini avevano rotto la sponda del letto appena comprato con tanti sacrifici. Li ho presi a schiaffi e pugni, ma non ho usato la scopa per picchiarli. ...