Nevicata in città | riaperti il raccordo ai Tir e le strade critiche in centro

Fitta Nevicata su Genova : si imbianca tutta la citta'! : L'aria fredda di origine artica, associata a forte instabilità, sta dando i suoi effetti con una Fitta nevicata su Genova. Dopo timidi fiocchi caduti in mattinata, da circa un'ora le...

Maltempo : Vicenza - Nevicata in città - da ieri sera sparsi 850 quintali di sale (2) : (AdnKronos) - In mattinata si è proceduto con rifiniture per la messa in sicurezza delle zone delle casse automatiche e passaggi pedonali sempre all’interno dei parcheggi a sbarra. Al momento la polizia locale non segnala situazioni di criticità alla viabilità cittadina né richieste di intervento pe

Maltempo : Vicenza - Nevicata in città - da ieri sera sparsi 850 quintali di sale : Vicenza, 23 gen. (AdnKronos) - La nevicata che da ieri sera, martedì 22 gennaio, ha imbiancato Vicenza ha fatto scattare, come da programma, il piano neve del Comune di Vicenza. “È stata data priorità alla salatura delle arterie principali e delle zone sensibili della città, come rampe e marciapiedi

Bologna-Milan - Nevicata copiosa sulla città emiliana : la situazione meteo in vista della gara : Bologna-Milan si giocherà domani sera allo stadio Dall’Ara, le condizioni meteorologiche non saranno delle migliori per un evento calcistico Domani sera allo stadio Dall’Ara andrà in scena Bologna-Milan, gara che chiuderà la giornata di campionato in Serie A. sulla città emiliana si è abbattuta in queste ore un’ondata di freddo con temperature attorno allo zero e violente nevicate che hanno imbiancato le strade, circa 10 ...