MotoGP | Marquez | Recupero più lungo del previsto

MotoGP - Marc Marquez lancia l’allarme : “Recupero molto lungo - credevo più semplice. Non sarò al top per i test” : Marc Marquez ha lanciato l’allarme in merito alla sua condizione fisica dopo l’operazione alla spalla sinistra. Il Campione del Mondo di MotoGP non sembra infatti essere sereno riguardo alla sua salute in un’intervista rilasciata in occasione della premiazione di Mundo Depurtivo: “Vengo da un recupero molto lungo, più di quanto pensassi. Se nei test malesi non potrò dare il meglio, spero di riuscire a farlo in quelli del ...

MotoGP Honda - Marquez : «Io e Lorenzo costretti a vincere - ma può farlo solo uno» : BARCELLONA - La scuderia Honda ha messo in piedi un 'dream team' per il prossimo campionato della MotoGp, con in sella Marc Marquez e Jorge Lorenzo, l'obiettivo è ovviamente continuare a vincere, ma ...

MotoGP | Aleix Espargarò : 'Impossibile per Lorenzo battere Marquez' ma il #99 replica [Video] : ... che parafrasando un pensiero di Muhammad Ali, ha così risposto su Twitter: 'Impossibile è solo una parola che gli uomini deboli usano per vivere facilmente nel loro mondo, senza osare, esplorare il ...

MotoGP – “Marquez è più forte di Lorenzo” : la dura replica di Jorge alle dichiarazioni di Espargarò : Aleix Espargarò commenta il dualismo Honda tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez: il maiorchino replica puntuto all’opinione del pilota dell’Aprilia Intervistato prima dell’esordio della nuova stagione del campionato mondiale di MotoGp, Aleix Espargarò ha detto la sua sulla forza dei piloti in sella alle Honda nel 2019. Il dualismo Marc Marquez-Jorge Lorenzo, a cui si assisterà nei box della scuderia giapponese nel 2019, sta ...

MotoGP - Aleix Espargarò : 'Impossibile per Lorenzo battere Marquez' ma il #99 replica : Il #41 della casa veneta lo ha ribadito in un'intervista rilasciata a Sky Sport, ecco le sue parole. 'Sono due piloti molto forti, ma per me Marquez è di un altro livello, molto più alto degli altri ...

MotoGP Aprilia - Espargaro : «Per Lorenzo sarà impossibile battere Marquez» : ROMA - Per Jorge Lorenzo sarà impossibile battere Marc Marquez guidando la sua stessa moto. È quanto sostiene il pilota dell'Aprilia Aleix Espargaro, intervistato da Sky Sport: ' Sono entrambi fortissimi, ma secondo me Marquez è a un livello superiore. La Honda è casa sua e lui ha contribuito a creare quella moto, sarà impossibile batterlo con quella '. STAGIONE 2019 ...

MotoGP – La convivenza con Iannone e la sfida interna in casa Honda - Aleix Espargaro scoraggia Lorenzo : “impossibile battere Marquez con la stessa moto” : Aleix Espargaro pronto alla stagione 2019 di MotoGp: lo spagnolo dell’Aprilia scoraggia Jorge Lorenzo Aleix Espargaro non si ferma mai: il pilota spagnolo dell’Aprilia si sta preparando alla stagione 2019 di MotoGp con tantissimo sport. Non solo sessioni in palestra per Alex, ma anche tanto sci e molte scampagnate in bicicletta. Nonostante ciò, il pilota spagnolo ha solo la MotoGp nel cuore: “la moto è la mia vita, il mio ...

MotoGP - Marc Marquez sorprende il presentatore : 'Lorenzo? Speravo in una domanda migliore' : Il campione del mondo di MotoGp sta lavorando sodo sulla sua spalla per essere al 100% della sua condizione all'esordio stagionale, previsto per il 10 marzo in Qatar, ma sembra che l'argomento più ...

MotoGP – Marc Marquez sorprende il presentatore : “Lorenzo? Speravo in una domanda migliore” : Marc Marquez risponde con ironia alla provocazione del presentatore: le sensazioni dello spagnolo dopo la premiazione come miglior sportivo dell’anno per Mundo Deportivo Marc Marquez è stato premiato ieri da Mundo Deportivo come miglior sportivo dell’anno. Il campione del mondo di MotoGp sta lavorando sodo sulla sua spalla per essere al 100% della sua condizione all’esordio stagionale, previsto per il 10 marzo in Qatar, ...

MotoGP – Marquez rende omaggio ad Alonso dopo la vittoria alla 24 ore di Daytona : “congratulazioni fenomeno” : Marc Marquez si complimenta con Fernando Alonso dopo la vittoria dell’ex pilota spagnolo di F1 alla 24 ore di Daytona dopo l’addio alla Formula Uno, Fernando Alonso non ha smesso di stupire, combattere e competere sui circuiti di tutto il mondo. Il campione spagnolo, ieri in Florida, ha infatti conquistato la 24 ore di Daytona ed ora punta alla Tripla Corona, suo obiettivo principale nel 2019. Tra i tanti piloti a ...

MotoGP – Il commovente addio al piccolo Julen di Marc Marquez : “un triste risveglio” [FOTO] : Marc Marquez ed il messaggio social per Julen, il bambino ritrovato morto in un pozzo in Spagna Marc Marquez tra le sue storie Instagram ha dedicato questa mattina un dolce pensiero a Julen. Il piccolo, caduto 17 giorni fa in un pozzo vicino Malaga , è stato ritrovato morto nella notte. Una vera e propria tragedia, che ha colpito tutta la Spagna, e che ha coinvolto anche il pilota di MotoGp. Il sette volte campione del mondo ha scritto sui ...

MotoGP - Honda. Marquez-Lorenzo è la coppia più forte nella storia del motociclismo? : Contare su un palmares di 12 Mondiali è come vedersi assegnato d'ufficio il titolo di coppia più forte nella storia del motociclismo. Ma è realmente così? Sicuramente i numeri dicono tanto, ...

MotoGP – Marquez-Lorenzo - un ‘Dream Team’ che farà… scintille? “Sicuramente nasceranno tensioni - ma…” : Marquez, la rivalità con Jorge Lorenzo e la scelta della Honda per un team così forte: le sensazioni del campione del mondo in carica dopo la presentazione del suo team E’ stata presentata ieri la RC213V che Marc Marquez e Jorge Lorenzo guideranno durante la stagione 2019 di MotoGp. Una presentazione in grande stile, ma insolita per la Honda, che ha entrambi i suoi piloti acciaccati: Marquez è in fase di recupero, dopo il problema ...

MotoGP - Tardozzi ha le idee chiare su Rossi e Marquez : 'Vale? E' un Marc con 15 anni in più' : Ed è proprio sul Dottore e sul campione del mondo in carica che si è focalizzato Davide Tardozzi in un'intervista a Motorlunews.com: ' Marc è un pilota unico, è un pilota che ha talento, intelligenza,...