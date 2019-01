Inter-Lazio 3-4 ai calci di rigore | le pagelle | Brozovic e Skriniar i migliori

Blastingnews

: #Coppa Italia | Quarter-final | Inter - Lazio - SerieA : #Coppa Italia | Quarter-final | Inter - Lazio - Inter : Lucas Leiva non sbaglia. La Lazio va in semifinale di #CoppaItalia #InterLazio 4-5 - Inter : 108' Lazio in vantaggio con Immobile, che trova anche la deviazione di un nostro giocatore #InterLazio 0-1 -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Si è appena concluso l'ultimo quarto di finale traed, che ha visto prevalere aidii biancocelesti per 4-3, con il match terminato 1-1 ai tempi supplementari. Decisivi gli errori dal dischetto di Nainggolan e Lautaro Martinez. I due gol erano stati messi a segno ai tempi supplementari da Immobile al 108' e Icardi al 122' suo di. La squadra di Simone Inzaghi affronterà il Milan in semifinale. Sfuma il primo obiettivo stagionale dei nerazzurri, che ora devono fare bene in Europa League e blindare il terzo posto.La partita Il tecnico dell', Luciano Spalletti, è costretto a cambiare in extremis la formazione a causa di un problema muscolare accusato durante il riscaldamento da Borja Valero. Al suo posto gioca Joao Mario in un centrocampo completato da Gagliardini e. Tridente composto da Politano, Icardi e Candreva. Il tecnico della ...