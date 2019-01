Stefano Bettarini nuovo naufrago dell’Isola | quando entrerà in gioco

lanostratv

: Stefano Bettarini: #IsoladeiFamosi 2019 in arrivo, sarà un nuovo concorrente - morganbarraco : Stefano Bettarini: #IsoladeiFamosi 2019 in arrivo, sarà un nuovo concorrente - uandairecscionn : RT @Cexce: ALVIN NON GLIENE FA PASSARE UNA! Se ci fossero stati quegli inutili di Bettarini o Stefano non se ne sarebbero nemmeno accorti #… - Cexce : ALVIN NON GLIENE FA PASSARE UNA! Se ci fossero stati quegli inutili di Bettarini o Stefano non se ne sarebbero nemmeno accorti #Isola -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Isola dei Famosi:è ilconcorrenteè pronto per sbarcare in unreality. L’ex marito di Simona Ventura sarà infatti un concorrente dell’Isola dei Famosi. Per il calciatore si aprirà presto una nuova sfida. Dopo Il Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip, per lui si apre la strada per un reality estremo che metterà alla prova le sue capacità.è stato inviato dell’Isola dei Famosi nel 2017, anno della vittoria di Raz Degan, già in quell’occasione aveva ammesso di essere stuzzicato dalla possibilità di partecipare in qualità di. Lo scorso anno si era parlato molto di una possibile partecipazione dicome concorrente all’Isola dei Famosi. Un rumors che non ha trovato però riscontri nella realtà. Ora per il calciatore sarebbe arrivato il momento di approdare in Honduras, in ...