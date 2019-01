Motorola Moto G7 Plus dovrebbe avere la ricarica rapida TurboPower a 27W

Motorola Moto G7 in Europa potrebbe costare 300 euro - Moto G7 Plus 360 euro : I modelli della gamma Motorola Moto G7 sono i protagonisti di una nuova indiscrezione che prova a svelarci i possibili prezzi europei L'articolo Motorola Moto G7 in europa potrebbe costare 300 euro, Moto G7 Plus 360 euro proviene da TuttoAndroid.

Motorola RAZR v3 - possibile ritorno in veste “smart” per il celebre telefono a conchiglia grazie ai display pieghevoli : Il Motorola RAZR v3 è stato uno dei cellulari più iconici degli anni 2000, grazie ad un design in grado di distinguerlo in modo netto dagli altri prodotti allora sul mercato mantenendo però lo stile “clamshell” (a conchiglia) dei più celebri dispositivi del marchio americano a partire dallo StarTAC; nato per contrastare il crescente predominio di Nokia in quel periodo, il v3 ha venduto oltre 130milioni di esemplari in tutto il ...

Motorola vorrebbe rimuovere i pulsanti fisici dagli smartphone : Motorola vorrebbe rimuovere i tasti fisici dagli smartphone, attraverso l'utilizzo di un telaio sensibile alla pressione e capace di mappare la posizione delle singole dita. L'articolo Motorola vorrebbe rimuovere i pulsanti fisici dagli smartphone proviene da TuttoAndroid.

La gamma Motorola Moto G7 svelata dal sito brasiliano del produttore e da nuove foto dal vivo : In attesa della presentazione ufficiale della gamma Motorola Moto G7, i suoi modelli continuano ad essere i protagonisti di apparizioni sul Web

Lo smartphone pieghevole di Motorola compare in un brevetto : Motorola ha recentemente depositato una richiesta di brevetto che ha come protagonista un particolare smartphone pieghevole.

Android 9 Pie arriva su Motorola Moto Z3 e G6+ - seconda beta per Samsung Galaxy Note 8 e ancora Oreo per Galaxy A8 (2018) : Aggiornamenti per quattro smartphone - due di Motorola e due di Samsung - ma non tutti ricevono Android 9 Pie

Motorola Moto G7 e G7 Power in nuove immagini rubate - lancio previsto per il 7 Febbraio : A pochi giorni dal lancio, i leak sulla nuova serie Moto G7 di Motorola escono fuori all’impazzata online. Oggi possiamo

Motorola Moto G7 - G7 Play - G7 Plus e G7 Power in arrivo il 7 febbraio : ecco specifiche tecniche e foto : Motorola organizza un evento che si terrà il 7 febbraio in Brasile: sarà la volta della famiglia Moto G7, con quattro smartphone? ecco le possibili specifiche.

Un brevetto mostra il possibile ritratto di Motorola RAZR 2019 : Il probabile successore di Motorola RAZR appare in un brevetto: smartphone pieghevole con notch, stesso design a conchiglia, secondo schermo esterno e iconico mento pronunciato.

Motorola - operazione nostalgia : torna Razr - in versione pieghevole : Lenovo starebbe per lanciare una nuova edizione dello storico telefono a conchiglia a dieci anni dagli ultimi pezzi venduti. E anche il display dovrebbe essere pieghevole

Motorola Moto G7 Power avvistato in Brasile con un display da 6 - 2 pollici e una batteria da 5.000 mAh : Motorola non ha ancora annunciato la settima generazione della gamma Moto G ma ciò dovrebbe avvenire presto, così come conferma l'apparizione in Rete […]

Il presunto Motorola Moto G7 Play appare su Geekbench con una CPU Snapdragon 625 : Nel database del popolare test benchmark Geekbench ha fatto la propria apparizione quello che potrebbe essere il Motorola Moto G7 Play

