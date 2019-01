Mercedes-Benz Classe X - Una settimana con la 350 d 4Matic Power - Day 3

Mercedes-Benz : cresce l'offerta di Mercedes me con lo streaming musicale di Tidal : Si amplia il ventaglio di servizi, con la possibilità di ordinare equipaggiamenti a richiesta attraverso MBUX e Mercedes me...

Mercedes-Benz Classe X - Una settimana con la 350 d 4Matic Power - Day 2 : Questa settimana, la protagonista del nostro Diario di bordo è la Mercedes-Benz Classe X, pick-up della Stella che abbiamo guidato nella versione più potente, la 350 d 4Matic, spinta da un V6 turbodiesel di 3.0 litri da 258 CV e 550 Nm di coppia massima, nell'allestimento top di gamma Power. Grazie alla partnership con il gruppo Renault-Nissan questo mezzo deriva direttamente dal Nissan Navara, in una versione, però, rivista e corretta ...

Mercedes-Benz Classe X - Una settimana con la 350d 4Matic Power - Day 1 : Questa settimana, la protagonista del nostro Diario di bordo è la Mercedes-Benz Classe X, pick-up della Stella che abbiamo guidato nella versione più potente, la 350d 4Matic, spinta da un V6 turbodiesel di 3.0 litri da 258 CV e 550 Nm di coppia massima, nell'allestimento top di gamma Power. Grazie alla partnership con il gruppo Renault-Nissan questo mezzo deriva direttamente dal Nissan Navara, in una versione, però, rivista e corretta ...

Mercedes-Benz - Il restyling della Classe E con nuovi dettagli in vista : Durante alcuni test in Scandinavia è stata nuovamente fotografato un prototipo della Mercedes-Benz Classe E in versione restyling. La berlina è da tempo in sviluppo, ma per la prima volta è possibile osservare nuovi dettagli dei gruppi ottici. La vettura è attesa sul mercato nell'ultima parte dell'anno.I gruppi ottici posteriori definitivi. Il restyling di metà carriera della Classe E rappresenta una importante evoluzione stilistica: per ...

Tesla : la Model 3 sbarca in Europa - sfiderà Bmw - Audi e Mercedes Benz : Oggi Bloomberg riporta la notizia che il gruppo guidato da Elon Musk ha ottenuto il via libera dalla Rdw, l'autorità dei trasporti olandese, alla commercializzazione della Model 3.

Mercedes-Benz - Arriva la Classe A Sport Extra - serie speciale hi-tech : Allombra della Stella puntano ad avere una gamma sempre più tecnologica e connessa, come dimostra la diffusione a macchia dolio nel listino Mercedes-Benz dellinterfaccia Mbux. Portabandiera di questo nuovo corso è lultima generazione della Classe A, la cui offerta si amplia con il lancio della A180 d Automatic Sport Extra, una serie speciale a tiratura limitata che fa proprio dei contenuti hi-tech il suo punto di forza. Solo per ...

Mercedes-Benz - Anche nel 2018 è la regina del segmento premium : La Mercedes-Benz si conferma Anche per il 2018 la regina del segmento premium. La marca di Stoccarda ha infatti chiuso l'anno con 2,31 milioni di auto vendute in tutto il mondo e con una crescita di appena lo 0,9% ha arginato le mire dell'eterna rivale BMW, ferma a 2,125 milioni di esemplari, nonostante un +1,8%.La diatriba infinita. Da anni ormai i tedeschi fanno a gara per conquistare la vetta del mercato con una battaglia al calor bianco ...

Nuovo Mercedes-Benz CLA Coupé : Il Nuovo Mercedes-Benz CLA non è soltanto il Coupé più sportivo della sua categoria, ma anche il più intelligente grazie a un’offerta di soluzioni innovative: dal sistema MBUX ampliato che oggi si apre anche ai comandi gestuali, alla Realtà Aumentata applicata alla navigazion, la comprensione di comandi vocali indiretti, fino all’ENERGIZING COACH con consigli personalizzati […] L'articolo Nuovo Mercedes-Benz CLA Coupé sembra essere ...

Mercedes-Benz - Proseguono i test della nuova GLE Coupé : Il 2019 per la Mercedes-Benz inizia allinsegna delle novità: in occasione del Ces di Las Vegas, la Casa della Stella ha infatti svelato al pubblico la seconda generazione della CLA Coupé, che nel corso dei prossimi mesi sarà affiancata da una serie di modelli inediti. Uno di questi è rappresentato dalla futura GLE Coupé, un progetto in fase evolutiva già concreta, come dimostrano le foto spie odierne che la immortalano durante una sessione ...

Mercedes-Benz CLA - Con la seconda generazione diventa più sportiva - VIDEO : L'edizione 2019 del Ces di Las Vegas è l'occasione scelta dalla Mercedes-Benz per presentare in anteprima la seconda generazione della CLA Coupé. La berlina replica la formula del modello uscente, ma nella gamma affianca ora la Classe A Sedan e può quindi puntare ancora di più sul suo spirito sportiveggiante, sfruttando le innovazioni comuni a tutti i modelli della gamma aggiornata. Nonostante si tratti di un modello relativamente di nicchia, ha ...

Mercedes-Benz - Al Ces nuovi dettagli sul progetto Vision Urbanetic : La Mercedes-Benz, oltre all'anteprima mondiale della CLA, ha portato al Ces di Las Vegas anche il progetto Vision Urbanetic, svelato nel settembre 2018. All'evento americano la Casa ha fornito informazioni dettagliate sulla strategia e sul funzionamento di questo nuovo concept di mobilità. Una piattaforma per due carrozzerie diverse. Si tratta di un prototipo di veicolo modulare elettrico a guida autonoma, inserito in un progetto globale di ...

Mercedes-Benz CLA - Con la seconda generazione diventa più sportiva : L'edizione 2019 del Ces di Las Vegas è l'occasione scelta dalla Mercedes-Benz per presentare in anteprima la seconda generazione della CLA Coupé. La berlina replica la formula del modello uscente, ma nella gamma affianca ora la Classe A Sedan e può quindi puntare ancora di più sul suo spirito sportiveggiante, sfruttando tutte le innovazioni comuni a tutti i modelli della gamma aggiornata. Nonostante si tratti di un modello relativamente di ...

Mercedes-Benz CLA - Ultimi teaser prima del debutto : Quando mancano ormai poche ore al debutto al CES la Mercedes-Benz ha diffuso altri teaser della CLA, mostrando carrozzeria e interni con dovizia di particolari. La berlina-coupé stavolta mette in risalto il design dei gruppi ottici a led, che al posteriore si allungano orizzontalmente sulla coda, mentre nel frontale riprendono lo stile della cugina Classe A. Da quest'ultima deriva anche l'impostazione degli interni, ma c'è una novità curiosa: un ...

Mercedes-Benz Classe E - Proseguono i collaudi del facelift : Dopo averla vista anche in versione wagon e coupé, la versione aggiornata della Mercedes-Benz Classe E è tornata a mostrarsi sulle strade innevate della penisola scandinava. Come già visto in precedenza, il prototipo della berlina ha una configurazione diversa rispetto ai muletti della familiare e della quattro porte: se da un lato il frontale potrebbe infatti essere già quello definitivo, dall'altro il posteriore dispone ancora di gruppi ottici ...