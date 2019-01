Maltempo | neve a Bologna e in Emilia | nella notte prevista anche in Romagna

Maltempo - scuole chiuse giovedì 31 gennaio per allerta neve : la decisione dei Comuni : scuole chiuse per neve giovedì 31 gennaio? La decisione di sospendere le attività didattiche a causa dell'allerta neve durante i giorni della Merla è stata già presa da numerosi Comuni della Toscana, dove è prevista neve abbondante anche a bassa quota. Ma l'elenco è in aggiornamento: ecco le regioni più a rischio.Continua a leggere

Allerta Meteo Toscana : a Siena domani 31 Gennaio scuole chiuse per neve e Maltempo : Le scuole di ogni ordine e grado di Siena e i centri diurni per anziani e disabili del territorio comunale gestiti dalla Società per la salute rimarranno chiusi domani, giovedì 31 Gennaio. A stabilirlo un’ordinanza firmata dal sindaco Luigi De Mossi in conseguenza delle abbondanti nevicate che da questa mattina hanno creato disagi in città. “Ho firmato l’ordinanza – ha scritto il sindaco sulla sua pagina facebook – ...

Maltempo : neve sulla A1 in Toscana da Firenze a Chiusi : neve anche sull’autostrada A/1 in tutto il tratto fra Firenze Sud, Arezzo e Chiusi (Siena) ma senza problemi alla circolazione se non un aumento di prudenza alla guida. Nevicate, inoltre, con particolare insistenza su Casentino e Valtiberina dove la neve ha fatto la sua apparizione anche nel fondovalle. I passi dell’Appennino, seppur interessati da forti precipitazioni, sono transitabili con catene o gomme da neve. Precipitazioni ...

Maltempo Toscana - neve a Siena : coltre bianca in piazza del Campo [FOTO] : 1/50 Siena ...

Maltempo - emergenza neve al Centro Nord : “Fs cancella il 30% dei treni - inaccettabile” : “E’ inaccettabile che in previsione di una nevicata di pochi centimetri, assolutamente di carattere ordinario, il Gruppo FS abbia cancellato il 30% delle corse regionali sulle linee di collegamento tra Liguria e Piemonte. Il Gruppo FS dovrebbe ricordarsi che gestisce un servizio pubblico che deve essere garantito sempre. Ho presentato una interrogazione urgente con il collega Nico Stumpo, componente della Commissione Trasporti, per ...

Maltempo - in arrivo 'Big Snow' così il Nord si prepara alla neve : ROMA - Con l'inizio dei tre giorni della merla, tradizionalmente i più freddi dell'anno, in Italia torna la neve sul Centro-Nord. I primi fiocchi inizieranno a cadere in Liguria, Piemonte, Lombardia, ...

Nuova fase di Maltempo prevista per il week end. Sulla Penisola venti forti - pioggia e neve : Roma - La fase estremamente dinamica del tempo che sta interessando Italia e Mediterraneo continuerà anche nel weekend, ad oggi con le ultime emissioni modellistiche prevediamo ancora clima fortemente instabile Sulla Penisola con venti forti, pioggia e neve. La causa una Nuova saccatura atlantica alimentata da correnti fredde provenienti dall'artico groenlandese che sprofonderà sul Mediterraneo centro occidentale formando una ...

Maltempo - l’Inverno torna a ruggire con la Tempesta dei Giorni della Merla : forte Maltempo e tanta neve per 24 ore [MAPPE] : 1/25 ...

Maltempo Piemonte : neve in arrivo su Torino - “10 cm in pianura e 25 in collina” : “Tra giovedì e venerdì è prevista neve su Torino. Circa 10 centimetri in pianura fino ad arrivare ai 25 dell’alta collina. Se neve sarà che sia per tutte e tutti un momento in cui godersi le suggestive immagini di Torino imbiancata“: lo ha reso noto il sindaco di Torino, Chiara Appendino. “L’assessorato all’Ambiente di Alberto Unia, quello alla viabilita’ di Maria Lapietra, Amiat e Gtt si stanno ...

Maltempo - Coldiretti : l’arrivo della neve salva le campagne dalla siccità : l’arrivo di pioggia e neve salva le campagne da una preoccupante siccità fuori stagione con l’assenza di precipitazioni significative che in molte aree del nord mancano dall’inizio dell’inverno. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’ondata di Maltempo che interessa la Penisola nei cosiddetti giorni della merla. Le precipitazioni – sottolinea la Coldiretti – sono importanti per ripristinare le scorte di acqua sulle montagne, ...

Maltempo con neve fino in pianura al Nord : Salve a tutti una bassa pressione è in approfondimento sul Ligure per l’approssimarsi di una saccatura proveniente dal Nord Atlantico. Domani, Mercoledì, è atteso il transito di un sistema frontale con nevicate a quote di pianura al Nord mentre a quote collinari al Centro. Successivamente nuove depressioni atlantiche nel weekend passeranno la penisola con ancora occasioni di neve sulla pianura Padana mentre al centro-sud abbondanti le ...

GIORNI DELLA MERLA - ALLERTA NEVE IN LIGURIA/ Maltempo in Nord Italia : nevischio anche al s : ALLERTA NEVE in LIGURIA e al Centro-Nord: i GIORNI DELLA MERLA e le previsioni meteo. Genova e Milano imbiancate a partire da domani

Maltempo : Comune Milano attiva il piano neve - pronti mezzi spargisale : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Il Comune di Milano è pronto ad affrontare l’ondata di freddo prevista da domani 30 gennaio, con rischio nevicate a partire dalla mezzanotte di oggi, come annunciato dal bollettino meteo emesso da Regione Lombardia. A partire dalla mezzanotte, per il monitoraggio della