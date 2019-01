La minaccia della Nugnes | Se votano no a processo io lascerò il Movimento

Il video virale della cinese insultata e minacciata in un supermercato milanese : Una donna cinese è stata pesantemente insultata da un uomo di un supermercato Iper nel milanese al quale chiedeva chiarimenti sul costo di una bottiglia d'acqua. "Impresa" che il bullo ha ripreso con i cellulare e che ora è un video virale in rete. La donna non parla italiano e l'uomo l'ha prima sbeffeggiata, poi insultata e infine minacciata con frasi come "ti spezzo le gambe". Tutto rigorosamente su video, ripreso con un ...

Mario - il pizzaiolo di Forcella minacciato : 'Resto a Napoli per abbattere il muro della paura' : 'Io quando ho saputo dell'attentato a Gino Sorbillo, per solidarietà, ho chiuso la mia pizzeria. e' difficile però andare avanti così. Il giorno dopo i proiettili sono venuti qui con il casco ...

minaccia con le forbici gli addetti ai varchi della stazione Napoli centrale : arrestato e condananto : Ha Minacciato stringendo tra le mani un paio di forbici alcuni addetti al controllo ai varchi di accesso della stazione ferroviaria di Napoli, arrestato dalla polizia ferroviaria è stato condannato a ...

Meghan Markle : la sorella della duchessa è minacciata di morte : Sono incredibili le storie che avvolgono la vita di Meghan Markle. La neo-duchessa di Sussex, lontana da tutti e da tutti, cammina sicura di se nel mondo dorato della corte inglese, ma la sorella Samantha, secondo le ultime indiscrezioni, non sta vivendo un periodo sereno. Il Messaggio ha riportato un rumor trapelato dal The Sun. Il tabloid inglese afferma che Samantha Markle è costantemente insultata e minacciata dai sostenitori della ...

Nancy Pelosi ancora speaker della Camera. E minaccia : "Impeachment? Perché no" : ... 78 anni, ha festeggiato l'avvio della nuova avventura politica nella sede dell'ambasciata a Washington, con l'ambasciatore Armando Varricchio che ha salutato la speaker quale esempio e fonte d'...

Cina - Xi minaccia Taiwan : "Pechino non rinuncerà all'uso della forza" : Xi lo ha sostenuto mercoledì 2 gennaio in occasione di un discorso che segna il quarantesimo anniversario di una dichiarazione politica che aveva portato ad un disgelo nei rapporti con l'isola auto-...

Paolo Borrometi minacciato : chiuse indagini sul figlio del boss Giuliano/ Giornalista nel mirino della mafia : Paolo Borrometi minacciato dalla mafia, chiuse le indagini sul figlio di Salvatore Giuliano: 'La Giustizia è più forte di qualsiasi boss'.

Napoli : con una molotov di benzina minaccia di incendiare casa della ex - arrestato : I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 32enne, incensurato, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per atti persecutori nei confronti della ex moglie. L'uomo è accusato di aver cercato di dare fuoco all'abitazione dove la donna risiedeva qualche tempo fa, al culmine di una lite scaturita per futili motivi. Il sospettato di reato è stato bloccato dai militari dell'arma quasi in flagranza di ...

Migranti nascosti a bordo della nave cargo minacciano equipaggio e tentano di sbarcare nel Regno Unito : Un gruppo di Migranti si sono nascosti a nbordo della nave portacontainer Grande Tema , della Grimaldi Lines, proveniente dalla Nigeria e diretta verso la Gran Bretagna. Scoperti, i quattro Migranti ...

"Così devono morire i pentiti - abbruciati". La minaccia della Camorra alla festa di Castellammare : "Così devono morire i pentiti, abbruciati": è la scritta comparsa su uno striscione accanto a un falò - dove è stato bruciato anche un manichino -la scorsa notte in un rione di Castellammare di Stabia considerato roccaforte del clan D'Alessandro, decapitato di recente con l'arresto dei reggenti. A mezzanotte è stato dato fuoco alla catasta di legna, al fantoccio e allo striscione. Il macabro "spettacolo" ...

Per Trump il Nicaragua è una minaccia alla sicurezza nazionale Usa. E blocca i beni della vice di Ortega : Per Donald Trump il governo del Nicaragua è una minaccia per la sicurezza nazionale e politica per gli Stati Uniti, a tal punto da aver ordinato che siano bloccati i beni o interessi delle persone che si sono rese responsabili o sono complici degli abusi contro i diritti umani commessi nel paese che dallo scorso 18 aprile vive una grave situazione di crisi.Mentre il governo sull'argomento sorvola, fonti vicine alle ONG stimano che nel ...

GM - Trump : “deluso per la chiusura della fabbriche”. E minaccia di tagliare i sussidi : Donald Trump pare non abbia preso benissimo la notizia che GM taglierà circa 15 mila posti di lavoro in Nordamerica: tanto che oggi il tycoon ha minacciato di bloccare i sussidi governativi alla General Motors, ivi compresi i fondi destinati alle auto elettriche (attualmente i veicoli a emissioni zero della GM beneficiano di un credito d’imposta di 7.500 dollari). Al solito il Presidente degli USA ha affidato ad un tweet i suoi mal di ...

Poroshenko parla della minaccia di una guerra su larga scala con la Russia - : L'Ucraina rischia una guerra su larga scala con la Russia, lo ha dichiarato Petro Poroshenko in una intervista con una tv ucraina. Secondo il capo dello stato, le sue parole sarebbero confermate da ...

Trascinata e uccisa dall'ex - per lui condanna a 4 anni : la mamma della vittima minaccia il suicidio : E' arrivata la sentenza per lì'omicidio di Alessandra Madonna, la 24enne uccisa lo scorso anno a Melito, nel napoletano...