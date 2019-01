Genoa-Sassuolo streaming live | ecco dove e come vedere il match

Il Genoa vuole Lerager dopo Radovanovic. Sassuolo : arriva Demiral : Inizia oggi all'Hotel Da Vinci di Milano la sessione ufficiale di mercato organizzata da Adise e Play In Sport. Mosse Genoa e Chievo Il d.g. Perinetti sistema il centrocampo con Radovanovic, Chievo,, operazione da 4 milioni più bonus e prova a beffare la Samp per Depaoli inserendo il laterale nell'affare ...

Calcio - Serie A : i risultati del pomeriggio (2 dicembre). Torino-Genoa 2-1 - Cagliari-Frosinone 1-1 - Sassuolo-Udinese 0-0 : Nel pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio, turno che ha già offerto la netta vittoria della Juventus a Firenze e il successo del Milan nel lunch match contro il Parma. In attesa dei posticipi Roma-Inter e Atalanta-Napoli, la domenica pomeriggio ha offerto degli scontri di metà classifica e delle sfide per la zona retrocessione. Il Torino ha sconfitto il Genoa per 2-1 e si è portato ...