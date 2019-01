Apple annuncia il primo calo di utili e ricavi in 10 anni

Apple ha annunciato il suo primo calo di utili e fatturato da 10 anni : Apple ha annunciato il suo primo calo di utili e fatturato da 10 anni . Vendite di iPhone più deboli del previsto e la frenata dell'economia cinese hanno ridotto i ricavi del colosso di Cupertino del 4,5% a 84,3 miliardi di dollari nel primo trimestre fiscale che si è chiuso lo scorso 29 dicembre, rispetto allo stesso periodo del 2017. I profitti sono scesi lievemente a 19,97 miliardi. In Cina, i ricavi sono diminuiti di 5 miliardi ...

Apple ha annunciato la costruzione di un nuovo campus da 1 miliardo di dollari in Texas e altri investimenti negli Stati Uniti : Apple ha annunciato un grande piano di investimenti negli Stati Uniti, a partire dalla costruzione di un nuovo campus da 1 miliardi di dollari ad Austin, in Texas. In città Apple ha già diverse strutture nelle quali sono impiegate circa