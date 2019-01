Ambra Angiolini aspetta un figlio da Massimiliano Allegri? l’indiscrezione

Ambra Angiolini forse incinta di Massimiliano Allegri secondo il settimanale di Signorini : Sembra proprio che Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri facciano sul serio. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha infatti fatto delle rivelazioni davvero inaspettate. Ambra aspetterebbe addirittura un figlio dall’allenatore della Juventus. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: forse bebè in arrivo secondo Chi, Ambra Angiolini e Max Allegri hanno preso casa insieme a Milano. Fino ad ora lei ha vissuto a Brescia, ma avrebbe ...

Elenoire Ferruzzi su Instagram : “Come uomo mi piace Maria De Filippi”. Il commento di Ambra Angiolini : Elenoire Ferruzzi, dissacrante e ironica, fa spesso discutere per le sue battute e non solo: la bionda icona dei social fa “uscite” irriverenti che suscitano ilarità nei suoi tanti follower. Stavolta però la battuta potrebbe indispettire il soggetto della stessa, cioè Maria De Filippi. Ferruzzi ha infatti postato uno screenshot di una conversazione dove qualcuno le chiede “Elenoire che tipo di uomo di piace?” e lei ...

Ambra Angiolini - frecciatina a Francesco Renga : 'Il mio cuore è stato rianimato' : Ambra Angiolini dopo la fine del matrimonio con il cantante Francesco Renga, ha ritrovato il sorriso accanto all'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. L'ex ragazza di Non è la Rai non è solita nel raccontare la sua vita privata, ma questa volta si è lasciata andare attraverso una lunga intervista pubblicata su Vanity Fair. Sulle pagine della rivista, la Angiolini esattamente un anno dopo la prima foto della neo-coppia si è lasciata ...

AL POSTO TUO - RAI 1/ Streaming video del film con Ambra Angiolini - 16 gennaio 2019 - oggi - : Al POSTO tuo, la trama e il cast del film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 16 gennaio 2019 con Luca Argentero, Ambra Angiolini e Stefano Fresi.

Al posto tuo : trama - cast e curiosità del film con Ambra Angiolini e Luca Argentero : Mercoledì 16 gennaio Rai1 trasmette in prima tv alle 21.25 il film di Max Croci Al posto tuo con Luca Argentero, Stefano Fresi, Ambra Angiolini e Serena Rossi (a brevissimo su Rai1 con Io sono mia, il biopic che racconta la storia di Mia Martini). Al posto tuo trailer Al posto tuo: la trama Luca Molteni è un uomo affascinante, single per scelta e ha un gran successo con le donne. Rocco Fontana è sposato con Claudia, ha tre figli, una casa in ...

Al posto tuo/ Su Rai 1 il film con Ambra Angiolini - oggi - 16 gennaio 2019 - : Al posto tuo, la trama e il cast del film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 16 gennaio 2019 con Luca Argentero, Ambra Angiolini e Stefano Fresi.

Il Silenzio Dell’Acqua : La Nuova Fiction Con Ambra Angiolini! : Il Silenzio Dell’Acqua è la Nuova Fiction targata Canale 5 con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Un tranquillo borgo nel Golfo di Trieste sconvolto da un omicidio. La difficile convivenza tra detective con stile e modi di fare diversi. E’ imminente ormai l’arrivo in prima serata su Canale 5 della Nuova Fiction “Il Silenzio Dell’Acqua” diretta da Pier Belloni. Previste quattro prime serate che vedranno protagonisti l’agente Laura Ferrari, ...

Allegri e Ambra Angiolini forse si sono sposati ecco l’indizio : forse le nozze tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono state celebrate in gran segreto, come riporta il settimanale “Diva e Donna” che li ha pizzicati insieme con la fede al dito. sono arrivati da pochi giorni a Milano, dopo aver trascorso le feste a Londra. La loro storia d’amore travolgente e appassionante è sbocciata due anni fa. Le immagini della loro prima vacanza insieme hanno catturato l’attenzione non solo dei tifosi ...

Ambra Angiolini - nuovo taglio - nuova vita e nuova casa (con Allegri!) : Il settimanale Chi ha paparazzato l’attrice insieme al compagno in giro per Milano, con un nuovo look e un sorriso sempre...

Ambra Angiolini difende Allegri dalle critiche dei social : Ambra Angiolini è una persona che non ha peli sulla lingua, una caratteristica che ha finito poi per contraddistinguere l'attrice nel panorama contemporaneo. Prima è stata la ragazza di Non è la Rai, ...