Uccide genitori e fratello dopo averli derubati di 200 000 dollari | li inviava a una

Usa - Uccide i genitori - la fidanzata e altre due persone : il killer in fuga è un 21enne : Cinque persone sono state uccise in due diverse sparatorie avvenute nelle contee di Ascension e Livingston, in Louisiana. La polizia sta dando la caccia al sospettato, un giovane di ventuno anni. Dakota Theriot avrebbe ucciso i suoi genitori , la sua fidanzata di venti anni e due familiari di quest’ultima.Continua a leggere

