Terremoto Polonia | colpita miniera nel sud-ovest | 9 dispersi

(Di martedì 29 gennaio 2019) I soccorritori sono al lavoro per individuare 9 minatori che risultanodopo che undi magnitudo 4,1 ha colpito laRudna nel sud-della“C’erano 32 persone nella zona di rischio, attualmente 9 sono, 7 lavoratori sono stati portati in ospedale per degli accertamenti”, ha riferito la Kghm che gestisce il sito. Il sisma ha colpito la zona all’ora di pranzo a circa 770 metri sottoterra.Rudna è la più grandeeuropea di rame e una delle maggiori al mondo: ha undici pozzi operativi, di cui il più profondo è lungo 1,25 chilometri. Gia’ alla fine del 2016 unaveva ucciso 8 minatori.L'articolonel sud-, 9Meteo Web.