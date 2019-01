Siamo memoria e siamo futuro | a cosa serve la Memoria nel 2019?

huffingtonpost

: A Bergen Belsen c’è una frase scritta da un deportato: “ecco io sono qui e nessuno racconterà la mia storia”. Invec… - meb : A Bergen Belsen c’è una frase scritta da un deportato: “ecco io sono qui e nessuno racconterà la mia storia”. Invec… - atm_informa : Tram 16/19. Bus 58/94. Cadorna M1-M2. Corso Magenta 55. Guardate a terra. Alberto Segre, padre di Liliana, senatric… - Nicola_Alberta : RT @meb: A Bergen Belsen c’è una frase scritta da un deportato: “ecco io sono qui e nessuno racconterà la mia storia”. Invece dopo 74 anni… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Mentre da giornitutti impegnati, ovunque in Europa, a celebrare la Giornata della, di fronte le coste siciliane c'è una nave ancora in balìa delle onde con a bordo esseri umani di cui non importa niente a nessuno.Mentre ricordiamo il giorno in cui furono aperti i cancelli di Auschwitz, svelando al mondo crimini contro l'umanità mai visti prima, consentiamo che la Libia si trasformi in una macabra rivisitazione di quegli stessi campi dove "si muore per un sì o per un no". Ma allora alanel? Aricordare se non sappiamo agire per evitare e prevenire che si verifichino gli stessi orrori?". Con queste parole, la senatrice a vita Liliana Segre sceglie di condensare il senso della sua testimonianza davanti al folto pubblico della Scala di Milano. Sopravvissuta all'Olocausto, ha ...