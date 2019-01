Quali rischi per i nostri risparmi? Ecco i 10 fattori da temere nei prossimi mesi

Isola - John Vitale : rischio sQualifica per aver insultato tempo fa Barbara D'Urso (RUMORS) : L'Isola dei Famosi 2019 è già cominciata in maniera turbolenta: aveva fatto parecchio discutere lo scandalo di Taylor Mega, intenzionata a lasciare l'Isola già alla terza settimana per poter far fronte ad alcuni impegni presi in precedenza. Ora si parla di squalifica per un concorrente che avrebbe insultato pesantemente Barbara D'Urso. Isola dei Famosi: Alvin annuncia squalifiche durante il daytime L'inviato a sorpresa Alvin ha annunciato, nel ...

Quali sono i rischi dell'integrazione di Facebook - Instagram e Whatsapp : In una discussione lanciata su Twitter, Matthew Green , professore di crittografia alla Johns Hopkins University, ha scritto che la sua maggiore preoccupazione riguarda proprio la diluizione ...

Isola dei Famosi : naufrago a rischio sQualifica? Parla Alvin : John Vitale squalificato da l’Isola dei Famosi? Le parole di Alvin Giovedì scorso è iniziata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, e in pochi giorni sono già divampate le polemiche. Cosa è successo stavolta? Dopo le tantissime polemiche inerenti a Taylor Mega pare che un altro naufrago sia finito nell’occhio del ciclone. Chi? Non è dato saperlo, ma oggi l’inviato Alvin, nell’ultimo daytime, è stato decisamente ...

Regionalismo differenziato - cos’è e Quali sono i suoi rischi : di Sergio Marotta (Università Suor Orsola Benincasa) Dalle Regioni al federalismo differenziato Che le Regioni fossero troppo costose per il bilancio dello Stato italiano lo aveva già detto, in Assemblea costituente, Francesco Saverio Nitti che certo di conti pubblici se ne intendeva, essendo stato uno dei massimi studiosi di scienza delle finanze noto e apprezzato in tutta Europa. Eppure lo statista di Melfi non fu ascoltato, come non lo furono ...

Intelligenza artificiale : non è più fantascienza - ecco Quali sono i rischi sempre più concreti : Ci sono alcuni rischi derivanti dall’uso dell’Intelligenza artificiale che non sono più fantascienza: diventano sempre più concreti e tangibili. La rivista del Massachusetts Institute of Technology ha effettuato uno studio, individuando i 6 pericoli più probabili: in cima alla lista le auto autonome, di cui si temono gli incidenti mortali, che potrebbero aumentare con il boom di sperimentazioni in corso. Inoltre, si teme che le ...

Prematuri : Quali sono i rischi per la loro sopravvivenza : Nel nostro paese gli ultimi dati disponibili evidenziano, infatti, una mortalità dell'11,3% rispetto al 14,3% delle più importanti Terapie Intensive Neonatali , TIN, del mondo , dati forniti dal ...

Volley - il 2019 dell’Italia. Qualificazioni olimpiche - Europei e Nations League. Uomini a rischio Tokyo 2020 - donne per la scalata continentale : Il 2019 sarà un anno cruciale per le ambizioni dell’Italia della pallavolo, la stagione è davvero infarcita di appuntamenti e il calendario è estremamente ricco ma l’obiettivo principale di quest’anno sarà sostanzialmente solo uno: ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutto il resto passa in secondo piano, anche se al termine della stagione riservata alle Nazionali si disputeranno gli Europei nel rinnovato ...

Allerta lupi solitari in Italia : diramato elenco di soggetti a rischio tra i Quali contatti dell'attentatore di Strasburgo : Il pericolo per l'Italia potrebbe essere rappresentato dai cosiddetti " lupi solitari " affiliati o simpatizzanti dell' Isis . A diramare una Allerta specifica su questo versante è stata la direzione ...

Sci alpino - Stefan Luitz sarà ascoltato dalla Fis : possibile sQualifica per assunzione di ossigeno. Vittoria di Beaver Creek a rischio : Stefan Luitz sarà ascoltato dalla Fis in merito all’assunzione di ossigeno in occasione del gigante di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che il tedesco ha vinto un mese fa. L’impiego di ossigeno, tramite una maschera e in prossimità della zona di gara, è stata confermata dallo stesso sciatore che però ha affermato di non essere a conoscenza del divieto imposto dalla Federazione Internazionale. Luitz, che ...

Salvini - Quali sono i rischi della sua comunicazione. E di quella del governo : Ho già elencato un mese fa i punti di forza della comunicazione del governo Conte e di Matteo Salvini in particolare, che del governo è il front-man, quello sempre in prima linea. Punti di forza che i media mainstream – non solo gli oppositori – si ostinano a non capire o non ammettere, ma che sono tuttora confermati dai sondaggi, che continuano a registrare un altissimo consenso ai due partiti di governo. Tutto bene, dunque? Non ...

Frigorifero - così può rovinare la tua salute : ecco Quali rischi si corrono : Un sondaggio condotto da un rivenditore specializzato e pubblicato dal Mirror, nel Regno Unito, ha messo in luce come il 71% dei britannici non disinfetti gli oggetti che usa ogni giorno in casa. Peggio ancora per quel che riguarda la pulizia degli elettrodomestici. E forse non tutti sanno che quest

La Fed spaventa i mercati : Quali rischi corrono ora le Borse? : A ciò si aggiungano le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, la frenata dell'economia globale e la caduta dei prezzi del petrolio. Per l'esperto si tratta di fattori negativi che di fatto ...

Banche - buco da due miliardi e mezzo di euro : Quali rischiano di sparire : L'applicazione della riforma Renzi alle Banche di credito cooperativo rischia di aprire al prossimo bilancio un buco nel sistema di circa due miliardi e mezzo di euro , cifra capace di cancellare ...

Sci - tedesco Luitz a rischio sQualifica : ANSA, - Val Gardena, Bolzano,, 15 dic - Il tedesco Stefan Luitz rischia veramente di venire squalificato a posteriori annullando cosi' la sua vittoria di due settimane fa nel gigante di Beaver Creek ...