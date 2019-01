Maltempo e inondazioni in Arabia Saudita | allagamenti e disagi per piogge e tempeste di

Maltempo Uruguay : oltre 2300 evacuati per inondazioni nelle province di Durazno e Salto : E’ allerta Maltempo Urugay dove le inondazioni stanno causando danni e disagi. Immediate le misure precauzionali: oltre 2300 persone sono state evacuate. Lo rivela un comunicato del Servizio di emergenza nazionale (Sinae) secondo il quale le aree maggiormente colpite sono quelle delle province di Durazno , con 1462 evacuati e Salto , con 595, entrambe nel nord-est del paese. Nell’area di Durazno il problema principale deriva ...

