Inter | tanti scontenti in squadra | tra questi c' è Perisic in uscita RUMORS

Arisa bisex? “Ho trovato donne più Interessanti di tanti uomini…” : Arisa bisex? In attesa di calcare il palcoscenico dell’Ariston in occasione della prossima edizione del Festival di Sanremo, Arisa si lascia andare a dichiarazioni particolari riguardanti la sfera intima. La cantante genovese, il cui vero nome è Rosalba Pippa, parteciperà alla kermesse canora con il brano “Mi sento bene”. E nell’album dal quale il singolo è tratto saranno presenti delle canzoni i cui testi affrontano temi riguardanti i gay e gli ...

Sanremo 2019 - il conflitto di Interesse oltre ai nomi dei cantanti in gara fatti da Striscia : ecco come mai gli artisti da segnalare sono 21 e non 11 : La notizia di un presunto conflitto di interessi al Festival di Sanremo è tornato al centro della scena dopo il servizio di Striscia la notizia che ha segnalato la presenza in gara di undici artisti legati in qualche modo all’agenzia di Claudio Baglioni, la Friends and Partners di Ferdinando Salzano: Paola Turci, Nino D’Angelo, Francesco Renga, Il Volo, Achille Lauro e Nek. A cui si aggiungono Irama, Ultimo, Federica Carta, Shade e ...

Inter – Cena con summit sul mercato - Marotta fa il punto su Perisic : “tanti giocatori vogliono andare via” : La dirigenza dell’Inter a Cena per fare il punto sul mercato: le parole di Beppe Marotta sulla cessione di Ivan Perisic Beppe Marotta, Steven Zhang, Piero Ausilio, Alessandro Antonello, Giovanni Gardini e Luciano Spalletti si sono ritrovati ieri a Milano per una Cena a base di… calciomercato. I vertici dell’Inter si sono infatti riuniti per fare il punto della situazione e valutare eventuali acquisti e cessioni ...

Scontro tra Luxuria e la Santanché da Giletti : «Hai fatto tanti di quegli Interventi che sei più trans di me». Guarda il video : Vladimir Luxuria e Daniela Santanché, ospiti a Non è l’Arena di Massimo Giletti, hanno avuto un acceso Scontro verbale sul tema transgender, argomento affrontato dalla stessa Luxuria nella puntata a lei dedicata di “Alla... L'articolo Scontro tra Luxuria e la Santanché da Giletti: «Hai fatto tanti di quegli interventi che sei più trans di me». Guarda il video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Luxuria contro Santanché a Non è l'Arena : «Hai fatto così tanti Interventi che sei più trans di me» : 'Con tutti gli interventi che hai fatto sei più trans di me'. Vladimir Luxuria a Non è l'Arena risponde per le rime a Daniela Santanché . Si parla della partecipazione dell'ex parlamentare di ...

Buoni fruttiferi di Poste Italiane : rimborso serie O - P - Q e Interessi spettanti : Buoni fruttiferi di Poste Italiane: rimborso serie O, P, Q e interessi spettanti Nei primi mesi del 2019 stanno scadendo, se non sono già scaduti, molti Buoni fruttiferi delle serie O, P e Q. Per questi Buoni fruttiferi Poste Italiane si rifiuta di riconoscere ai risparmiatori che li hanno sottoscritti i rendimenti indicati dalle tabelle Poste sul retro. Buoni fruttiferi: la modifica retroattiva dei rendimenti I Buoni fruttiferi delle ...

Tonga senza Internet - disagi per turisti e abitanti - : Tutto l'arcipelago delle isole del Pacifico meridionale è offline a causa di un guasto: la rottura di un cavo sottomarino non consente nessuna connessione al web. Problemi per il commercio e i servizi ...

Calciomercato Inter - sondaggio per Darmian ma parti distanti : proposto un centrocampista del Leicester : L’Inter ha parlato con lo United per Darmian, ricevendo però una richiesta piuttosto alta. Intanto è stato proposto Adrien Silva, ma il nome non scalda Ausilio L’Inter lavora al rinnovo di Mauro Icardi ma non solo, i nerazzurri infatti studiano eventuali mosse da compiere in questi ultimi giorni di mercato invernale.Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club nerazzurro ha avviato i primi contatti con il Manchester United per ...

Achille Lauro ci ha svelato chi sono i suoi cantanti preferiti : dai un’occhiata alla video Intervista : Grandi nomi della musica italiana e internazionale The post Achille Lauro ci ha svelato chi sono i suoi cantanti preferiti: dai un’occhiata alla video intervista appeared first on News Mtv Italia.

Probabili formazioni / Inter Benevento : diretta tv - tanti big in panchina per il turnover! - Coppa Italia - : Probabili formazioni Inter Benevento: diretta tv e orario. Ecco le mosse dei due tecnici per la partita di domani a San Siro, ottavo di Coppa Italia.

Un pentito - forse due - e le versioni contrastanti di Interisti e napoletani : La sera di Santo Stefano Un pentito, forse due. E poi i testimoni, una telecamera “privata”, immagini riprese da inquilini di via Novara. E l’informativa degli uomini della pattuglia della vigilanza generica che ha assistito direttamente all’inizio degli scontri. E quella della Scientifica sulle armi sequestrate (una roncola, un coltello, mazze, spranghe). Sono queste le fonti di prova che portano il gip di Milano Guido Salvini a ricostruire ...

Sea Watch - appello del Papa. Salvini 'Porti chiusi - rispondo a italiani non a vescovi e cantanti'. Di Maio 'Decide l Intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

La festa del 2019. Daria - Gabriele e Joja sono i primi nati - un centinaio gli Interventi del 118 : tanti casi di stato di ebbrezza : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Concerti da vedere nel 2019 : i tour in Italia dei cantanti Internazionali - : ... con il « Farewell yellow brick road », l'artista visiterà cinque continenti e suonerà più di trecento spettacoli dal vivo. Il pubblico presente potrà assistere ad un viaggio musicale e visivo che ...