Inter | a San Siro targa in memoria di un tifoso disabile

Baglioni a Sanremo - conflitto di Interessi? Nuove prove da Striscia la notizia : Striscia la notizia contro Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019 Striscia la notizia continua ad indagare sul lavoro di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo. Nella puntata in onda martedì 29 gennaio, Pinucco porta a galla altre strane coincidenze. L’inviato rivela che anche i cantanti confermati, che prenderanno parte al Festival come ospiti, ruotano intorno […] L'articolo Baglioni a Sanremo, conflitto di interessi? Nuove prove ...

Arisa bisex? “Ho trovato donne più Interessanti di tanti uomini…” : Arisa bisex? In attesa di calcare il palcoscenico dell’Ariston in occasione della prossima edizione del Festival di Sanremo, Arisa si lascia andare a dichiarazioni particolari riguardanti la sfera intima. La cantante genovese, il cui vero nome è Rosalba Pippa, parteciperà alla kermesse canora con il brano “Mi sento bene”. E nell’album dal quale il singolo è tratto saranno presenti delle canzoni i cui testi affrontano temi riguardanti i gay e gli ...

Perché Claudio Baglioni è accusato di "conflitto di Interessi" a Sanremo 2019 : 'Striscia la notizia' mette nel mirino il direttore artistico della kermesse. Il motivo? Una clausola del contratto Rai che...

Internet e sanità - il “patient web empowerment” nel contesto italiano : Il fenomeno della comunicazione a tema sanitario diffusa tramite il canale web risulta sempre più rilevante e attuale. A tal proposito, è stato teorizzato da differenti studiosi nel mondo il concetto di "patient web empowerment", che il professor Buccoliero dell'Università Bocconi definisce con le seguenti parole:"un processo di sviluppo personale per cui il paziente/individuo viene dotato di conoscenza, capacità e ...

Prezzo in Europa di Moto G7 e G7 Plus : quotazioni Interessanti : Vi siete chiesti quanto costeranno in Europa i prossimi Moto G7 e G7 Plus? I due dispositivi non sono ancora stati presentati, ma questo non impedisce loro di rendersi protagonisti, questa volta in merito agli importi richiesti nel Vecchio Continente per portarseli a casa. La fonte è Ishan Agarwal, che, su Twitter, ha confermato che Moto G7 dovrebbe costare circa 300 euro, mentre il G7 Plus 360 euro. Il primo sarà contraddistinto da uno ...

Il Comune scrive a Inter e Milan : “Serve una risposta definitiva su San Siro” : Il tema San Siro resto uno dei nodi principali sul tavolo del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che attende una risposta da Inter e Milan sullo stadio. L'articolo Il Comune scrive a Inter e Milan: “Serve una risposta definitiva su San Siro” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Striscia la Notizia Vs Claudio Baglioni/ Video - la denuncia : conflitto di Interessi a Sanremo 2019? : Striscia la Notizia contro Claudio Baglioni, Video, la denuncia: conflitto di interessi a Sanremo 2019? Una serie di indizi rivelano che...

Sanremo 2019 - il conflitto di Interesse oltre ai nomi dei cantanti in gara fatti da Striscia : ecco come mai gli artisti da segnalare sono 21 e non 11 : La notizia di un presunto conflitto di interessi al Festival di Sanremo è tornato al centro della scena dopo il servizio di Striscia la notizia che ha segnalato la presenza in gara di undici artisti legati in qualche modo all’agenzia di Claudio Baglioni, la Friends and Partners di Ferdinando Salzano: Paola Turci, Nino D’Angelo, Francesco Renga, Il Volo, Achille Lauro e Nek. A cui si aggiungono Irama, Ultimo, Federica Carta, Shade e ...

Sanremo 2019 - il rischio conflitto di Interesse (facilmente visibile) “guidato” da Claudio Baglioni : ecco perché il festival quest’anno si fa in”famiglia” : “Baglioni? Non lo reggo: piaceva ai fasci. Il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello”, aveva dichiarato lo scorso anno Antonio Ricci. Il cantante aveva fatto poi sapere di aver querelato il papà di Striscia la notizia. Tra i due non corre dunque buon sangue ma questa volta il tg satirico di Canale 5, programma di punta della concorrenza, accende i riflettori su un presunto conflitto di interessi al festival di Sanremo guidato dal ...

Sanremo 2019 - le accuse di Striscia contro Claudio Baglioni : 'C'è conflitto di Interessi' : Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato ma in queste ore sono state mosse già un bel po' di accuse nei confronti della kermesse musicale che anche quest'anno verrà ripresentata da Claudio Baglioni, con la partecipazione di Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Per il cantante si tratta del suo secondo anno consecutivo nelle vesti di direttore artistico del Festival, anche se in queste ore Striscia la notizia ha suscitato dei dubbi con un ...

Scuola e Intergrazione : tre storie al Versari di Cesano Maderno - VIDEO : Adesso studia all'università Scienza della Mediazione interlinguistica. Studio cinese, inglese, il mio sogno è facilitare il dialogo . Ai ragazzi del 'Versari' ha lanciato un messaggio: Cercate di ...

Scontro tra Luxuria e la Santanché da Giletti : «Hai fatto tanti di quegli Interventi che sei più trans di me». Guarda il video : Vladimir Luxuria e Daniela Santanché, ospiti a Non è l’Arena di Massimo Giletti, hanno avuto un acceso Scontro verbale sul tema transgender, argomento affrontato dalla stessa Luxuria nella puntata a lei dedicata di “Alla... L'articolo Scontro tra Luxuria e la Santanché da Giletti: «Hai fatto tanti di quegli interventi che sei più trans di me». Guarda il video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Baglioni accusato di conflitto d’Interesse : Striscia la notizia contro Baglioni al Festival di Sanremo. Leggi per saperne di piu : Striscia la notizia e l’accusa contro Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019 Striscia la notizia è tornata ad occuparsi di Claudio Baglioni. Nella puntata in onda lunedì 28 gennaio, l’inviato Pinuccio ha parlato... L'articolo Baglioni accusato di conflitto d’interesse: Striscia la notizia contro Baglioni al Festival di Sanremo. Leggi per saperne di piu proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Striscia la Notizia - bomba su Claudio Baglioni : "La mamma di..." - clamoroso conflitto d'Interessi a Sanremo : Il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni sta per iniziare e Striscia la Notizia riprende a bombardare. Al direttore artistico della kermesse, infatti, riserva un velenosissimo servizio in cui si denuncia un presunto conflitto d'interessi che lo riguarderebbe. "Abbiamo scoperto una clausola di tras