I record del sesso

NBA - i risultati della notte : Boston stoppa i Nets - rimonta da record per Denver : Memphis Grizzlies-Denver Nuggets 92-95 I Nuggets non potevano trovare un modo più coreografico per andarsi a prendere un successo in trasferta a Memphis che sancisce la miglior partenza nella storia ...

Calcio - i migliori italiani della 21a giornata di Serie A. Fabio Quagliarella da record - ancora a segno Federico Chiesa e Roberto Inglese : Turno numero 21 per la Serie A di Calcio, che nel fine settimana ci ha lasciato molte reti e tante emozioni, con grandi prestazioni anche da parte dei giocatori italiani, con alcune prove degne di nota, e uno storico record. A realizzarlo è stato ovviamente Fabio Quagliarella, trascinatore con una doppietta della Sampdoria nel 4-0 all’Udinese, andando a segno per l’undicesima giornata consecutiva, e agguantando il record di Gabriel ...

Fabio Quagliarella macina record : anche i “rivali” del Genoa gli rendono omaggio : Fabio Quagliarella lodato da tutto il mondo del calcio italiano dopo il record pazzesco messo a segno ieri con la maglia della Sampdoria Con la doppietta di ieri messa a segno contro l’Udinese, Fabio Quagliarella ha raggiunto un record davvero clamoroso che risiedeva nelle mani di Batistuta. Si è trattato infatti dell’11ª gara consecutiva con gol per l’attaccante della Sampdoria, il quale ha ricevuto i complimenti ...

Samp-Udinese - Quagliarella record : 'Io come Batistuta? Ho i brividi'. Arrivano i complimenti del Genoa : "Nazionale? Decide Mancini, io penso a fare bene" Continua Quagliarella, intervistato da Sky Sport a fine partita. Doppietta contro l'Udinese e 4-0 della Samp, in gol anche con Linetty e Gabbiadini, ...

Calcio - Serie A 2019 : tris del Sassuolo contro il Cagliari - Quagliarella da record contro l’Udinese : Giornata di anticipi quella odierna, valida per il ventunesimo turno del campionato di Calcio di Serie A. Al Mapei Stadium il Sassuolo si è imposto nettamente contro il Cagliari per 3-0. Le marcature sono state siglate da Manuel Locatelli al 9′, dal senegalese Khouma El Babacar al 49′ e da Alessandro Matri all’87’, grande ex del confronto. Una prestazione deludente dei sardi, al cospetto della formazione di Roberto De ...

VIDEO Sampdoria-Udinese 4-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Quagliarella da record nel poker dei doriani : Termina 4-0 in favore della Sampdoria di Marco Giampaolo il secondo anticipo della 21esiam giornata di Serie A. I blucerchiati si sono imposti nettamente contro l’Udinese grazie alla doppietta (su rigore) di Fabio Quagliarella, andato a segno in 11 partite consecutive in campionato (uguagliando il record dell’argentino Gabriel Omar Batistuta del 1994) e alle realizzazioni di Karol Linetty e del neo acquisto Manolo Gabbiadini. Di ...

Sampdoria-Udinese 0-0 La Diretta Quagliarella cerca il gol del record : La Sampdoria ospita l'Udinese quest'oggi allo stadio Marassi nella sfida delle ore 18 del sabato, per la 21a giornata di campionato. I blucerchiati hanno ancora l'amaro in bocca per la vittoria ...

Australian Open 2019 - Finale Djokovic-Nadal : numeri - statistiche e curiosità. Tra la sfida numero 53 e il record forse imbattibile del 2012 : Novak Djokovic e Rafael Nadal si ritrovano, di nuovo, uno contro l’altro, a 12 anni e mezzo di distanza dal primo confronto nei quarti di Finale al Roland Garros 2006. Chissà quanti avrebbero scommesso, allora, di ritrovarsi oggi nella stessa identica situazione di allora, con il serbo e lo spagnolo ancora alle prime due posizioni del ranking ATP. La Finale degli Australian Open di domani mattina sarà il confronto numero 53 tra i due ...

Sampdoria-Udinese : dalle 18 La Diretta Quagliarella cerca il gol del record : La Sampdoria ospita l'Udinese quest'oggi allo stadio Marassi nella sfida delle ore 18 del sabato, per la 21a giornata di campionato. I blucerchiati hanno ancora l'amaro in bocca per la vittoria ...

Bob - Coppa del Mondo St. Moritz 2019 : Francesco Friedrich da record - sono sei su sei nel due : Uno score davvero impressionante, non ci sono più parole per quello che sta facendo in questa stagione Francesco Friedrich per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob a 2. Il teutonico non sta lasciando il minimo spazio agli avversari, dominando praticamente ogni gara: sono sei su sei, con quella odierna in Svizzera a St. Moritz, le vittorie in stagione per il nativo di Pirna. Lo scenario ormai è quello abituale: fa il vuoto nella prima run, ...

La fine del Qe non pesa : domanda record per i titoli di Stato : POLITICA MONETARIA 24 gennaio 2019 Economia europea più debole: la Bce è pronta a rinviare la stretta Questo fenomeno è coerente con il rimbalzo delle Borse e con i flussi in ingresso, certificato da ...

Juventus - trasferta sul campo della Lazio a caccia di altri record : Douglas Costa , poi Emre Can e poi Daniele Rugani . Tre prime volte in un colpo solo contro il Chievo e al di la dell'aspetto personalmente emotivo, tre gol che hanno confezionato cifre importanti. 15 ...

NBA : record di Klay Thompson. Harden non si ferma ma Houston ko con Philadelphia : LOS ANGELES, USA, - Festa nazionale negli Stati Uniti d'America, è il Martin Luther King Day . L' NBA celebra il leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani con un ricco programa di ...

Volkswagen punta ad un nuovo record nel mondo delle elettriche : Dopo il record alla Pikes Peak Hill Climb, l'elettrica da competizione ID.R 'punta a un altro traguardo nell'estate del 2019: il record sul giro per auto elettriche del Nurburgring-Nordschleife