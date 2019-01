Gori spa | interruzione idrica nei comuni di Terzigno e Gragnano

Roma - test a TriGoria per De Rossi. Perotti e Jesus si curano in Spagna : Anche Perotti e Jesus ricorrono alla clinica Corachan di Barcellona. Mentre in Argentina circola per l'ennesima volta la voce dell'interessamento del Boca, per porre fine al calvario che lo perseguita ...

Gori spa - interruzione idrica : mancherà l'acqua in provincia di Napoli e Salerno : La Gori SPA, società di gestione dei servizi idrici integrati nei comuni della Regione Campania, ha divulgato un avviso agli utenti con il quale ha comunicato il temporaneo disservizio dovuto alla sospensione della fornitura idrica in alcuni paesi della Città metropolitana di Napoli e della provincia di Salerno. Città Metropolitana di Napoli Comune di Camposano: mancherà l'acqua su tutto il territorio cittadino nella giornata di mercoledì 16 ...

GreGorio De Falco commenta l'espulsione da M5s : "Deriva illiberale - non c'è spazio per la democrazia" : A poche ore dal cenone di Capodanno, il senatore Gregorio De Falco ha saputo che nel 2019 non potrà tornare a bordo del Movimento 5 stelle. Il comandate, celebre per aver intimato a Schettino di tornare sulla Costa Concordia durante il naufragio, è stato infatti espulso dal Movimento. "Una decisione illegittima che va contro l'articolo 49 della Costituzione", commenta a botta calda all'HuffPost.Senatore De Falco, se lo ...

Gori spa - sospensione idrica nei comuni di Ercolano e Portici : Come si apprende dal sito internet ufficiale della G.O.R.I. S.P.A., società di gestione delle risorse idriche campane, due comuni della provincia di Napoli, Ercolano e Portici, saranno interessati dalla temporanea interruzione dell'erogazione idrica nelle giornate di lunedì 17 e martedì 18 dicembre 2018. Il disservizio è causato da lavori manutentivi programmati da tempo sulla rete regionale idrica. Comune di Ercolano (città Metropolitana di ...

Mirella GreGori - storia di una sparizione : Cronaca di una scomparsa' Sovera, 176 pagg., 14,00 euro, , ogni tassello di questa oscura vicenda viene analizzato minuziosamente. E, come si diceva poc'anzi, il primo scopo che il suo libro ...

Cara Rousseau - non parlate in politichese - vi sfido con alGoritmi trasparenti : Cara Rousseau, non parlare politichese. Vi sfido con algoritmi trasparenti. L'Associazione Rousseau ringrazia me per l'attenzione e io ringrazio loro per la lunga risposta a una sfida che era e resta culturale. Non mi sarei mai aspettato però una risposta in politichese. Ho dichiarato in una lunga diretta Facebook da Milano sul giornale online Affari Italiani che il 15 Dicembre a Roma smonteremo e rimonteremo la piattaforma Rousseau per ...