Genoa | è fatta per l’arrivo di Larager dal Bordeaux

Juve e’ fatta per Caceres - Sanabria va al Genoa : Dalla panchina della Lazio, club che non lo ha praticamente mai utilizzato, a quella della Juventus. E' la traiettoria di Caceres, difensore che torna in bianconero per tappare il buco che nella rosa dei campioni d'Italia si aprira' per l'addio di BENATIA. Il marocchino e' infatti irremovibile e vuole andarsene gia' da ora, accettando la ricca offerta che gli e' arrivata dal Qatar, dall'Al Duhail. Prendera' il suo posato l'uruguayano che ...

Genoa : Schafer-Ehizibue - è fatta. Piace anche Lerager : A Genova non c'è tempo per sentire la nostalgia della punta polacca Piatek, finita al Milan. Preziosi ha avviato una vera e propria rivoluzione per il club rossoblù. Giovani di talento, pronti a ...

Milan-Piatek - è fatta : due contropartite nell’affare - arrivano conferme sul sostituto al Genoa : Milan-Piatek, ci siamo. E’ andato in scena un incontro molto importante tra il club rossonero ed il Genoa per parlare dell’attaccante polacco, ricordiamo che l’intesa con il calciatore era stato raggiunto ormai da diverso tempo, adesso c’è l’intesa anche tra club, il Milan ha chiuso l’accordo per il sostituto di Gonzalo Higuain, pronto al trasferimento al Chelsea. L’accordo con il Genoa prevede ...

Calciomercato Genoa - è fatta per Pezzella : arriva dall'Udinese : Ripartirà dal Genoa la carriera di Giuseppe Pezzella . Accordo totale ormai raggiunto tra la società rossoblù e l' Udinese per il trasferimento del giocatore in Liguria, con il terzino sinistro classe ...

Calciomercato Genoa - è fatta per il ritorno di Sturaro dalla Juventus : le cifre dell’operazione : Il club rossoblù è pronto ad accogliere il centrocampista italiano, che non potrà comunque essere subito utilizzato per via di un infortunio Stefano Sturaro e il Genoa, le strade possono tornare a congiungersi. Il centrocampista italiano infatti è prossimo al ritorno in rossoblù, tutto definito tra il club di Preziosi e la Juventus, che dovrà nel frattempo provvedere al rientro del giocatore in Italia dopo il prestito di sei mesi allo ...