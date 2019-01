Dieta rapida | 7 chili in 7 giorni | efficace e sicura?

Dieta per dimagrire - come perdere peso rapidamente/ Ecco cosa evitare e cosa mangiare : Dieta sana, i 5 consigli dell'Oms da applicare subito. Sale e zuccheri al minimo, vietato l'uso di alcol. Tutti i suggerimenti per una vita migliore

Dieta rapida di 3 giorni per dimagrire 2 chili : pesce e verdure : La Dieta rapida dei 3 giorni può far dimagrire fino a 2 chili mangiando comunque una varietà di alimenti salutari per l’organismo. Nel menù giornaliero sono previsti il latte, il pesce e tante verdure e frutta. Ecco lo schema dietetico dei tre giorni.--Lunedì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato (gr 100), caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero e una fetta biscottata. In alternativa al caffè si può scegliere del tè o ...