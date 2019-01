Diciotti | con Salvini il M5s rischia di comportarsi come Berlusconi

Diciotti - fonti M5S : Di Maio incontra membri M5S giunta autorizzazioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Diciotti - il silenzio di Salvini dopo la retromarcia sul processo : “Devo leggere le carte”. Molinari (Lega) : “M5s voti contro” : Prima la retromarcia sul processo, con la richiesta di negare l’autorizzazione a procedere, poi il silenzio, almeno per ora. “Attendo nel pomeriggio di leggere gli atti che mi riguardano. Di questo tema non parlerò prima del pomeriggio”, ha tagliato corto il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera su quota 100 e pensioni. Al contrario, è stato il capogruppo della Lega a Montecitorio Riccardo ...

Diciotti - Salvini si difende con l''interesse pubblico' : ma quale fu in quel caso? : Il Senato dovrà decidere sull'autorizzazione a procedere chiesta da Catania. Ma il punto è proprio quello: l'interesse pubblico non giustifica ogni fine e ogni mezzo

Diciotti - Salvini si difende con l'”interesse pubblico” : ma quale fu in quel caso? : (Foto: Giovanni Isolino/Getty Images) Il “non mollo” ce lo doveva mettere anche nella lettera al Corriere della Sera, Matteo Salvini. Che ora, all’avvicinarsi del voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata al Senato dal Tribunale dei ministri di Catania per sequestro di persona e altri reati sul caso Diciotti, tenta una doppia strada. Da una parte allargare l’eventuale processo, che sembra a questo punto scontato vista la ...

Caso Diciotti - sul processo a Salvini ora i 5S vacillano 'Le condizioni sono cambiate'. Toninelli 'Processino anche me' : ROMA - L'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini continua a creare tensioni nella maggioranza di governo. Ad Agorà, la trasmissione Rai, il deputato ...

Diciotti - la lettera di Salvini : "L'autorizzazione a procedere contro di me va negata" : Matteo Salvini esce allo scoperto e, nonostante i "vecchi" proclami del calibro di "io non ho paura" e "voglio essere processato", ora che il rischio di processo si fa concreto, vista l'intenzione del MoVimento 5 Stelle di votare a favore dell'autorizzazione a procedere per il caso della nave Diciotti, il Ministro dell'Interno chiede, invece, che tale autorizzazione sia negata. In una lettera aperta al Corriere della Sera pubblicata oggi in ...

Caso Diciotti - Renzi : 'Voterò a favore dell'autorizzazione a procedere contro Salvini' : Con una dichiarazione su Twitter Matteo Renzi si è espresso sulla votazione alla quale saranno chiamati i membri del Senato della Repubblica per autorizzare o meno il tribunale dei Ministri a processare Matteo Salvini per il Caso Diciotti. Come molti ricorderanno, pochi giorni fa il tribunale dei ministri di Catania ha ribaltato il giudizio precedentemente preso dalla Procura etnea e chiesto l'autorizzazione a procedere contro il vice presidente ...

Caso Diciotti - il sì non basta : il M5s si autodenunci e finisca imputato con Salvini : In politica è importante essere coerenti. Negli ultimi anni abbiamo assistito a molte carriere stroncate da affermazioni a cui sono poi seguiti comportamenti diametralmente opposti. Per questo è comprensibile la strategia dei 5 Stelle di annunciare il loro voto favorevole al processo contro il vice-premier Matteo Salvini. Per i 5 Stelle, salvo che nei casi di reato di opinione commessi nel reale esercizio delle proprie funzioni, parlamentari e ...

Caso Diciotti - Pd verso il sì all’autorizzazione a procedere contro Salvini : Il Partito democratico si prepara a votare a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il Caso Diciotti. L'orientamento è stato assunto questa mattina nel corso di una riunione tra il presidente dei senatori dem Andrea Marcucci e i componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dal capogruppo Francesco Bonifazi a Giuseppe Cucca, Nadia Ginetti e Anna Rossomando.La scelta ...

Diciotti - Fontana : 'Conseguenze se M5s vota contro Salvini' - Ma il vicepremier della Lega tira dritto : 'Governo stabile' : Sul caso Diciotti arriva Matteo Salvini a calmare le acque nella Lega . Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana , che si è schierato al fianco del suo vicepremier, aveva attaccato il M5s propenso a ...

Diciotti - Salvini : Governo non rischia. M5S decida con coscienza : Roma, 28 gen., askanews, - 'I 5 Stelle decidano con coscienza, non impongo nulla a nessuno e non ho bisogno di aiutini. Ci sono tante cose da fare, abbiamo cominciato un percorso e figuriamoci se ...

Diciotti - Fontana : conseguenze sul Governo se M5S vota contro Salvini : Roma, 28 gen., askanews, - 'Penso che le ragioni politiche, giuridiche e storiche stiano dalla parte di Matteo. Siamo e saremo al suo fianco nell' affrontare ogni scenario. Chiaramente se da parte del ...

Di Maio sta con Salvini "Sì al processo Diciotti - ma testimonio per lui" : Il M5S voterà sì alla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini da parte del tribunale dei ministri di Catania che indaga sul ministro per il caso della Diciotti, la nave militare bloccata per giorni davanti a Pozzallo con a bordo i migranti recuperati nel Mediterraneo la scorsa estate.Lo ha confermato Luigi Di Maio, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7. "Se Salvini ha detto che si vuole far processare che facciamo? ...